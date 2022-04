V mariborski nadškofiji so poudarili, da se Katoliška cerkev zavzema za ničelno toleranco do spolnih zlorab in iskanje resnice. V to bi verjel, če bi povzročitelja zlorab kaznovali in vsekakor premestili izven dosega otrok. Tako so jih pa samo premestili v novo okolje, kjer so lahko nadaljevali svoje umazano delo. Mimogrede, ali je mariborska nadškofija že poravnala svoj 800-milijonski dolg državi in vernikom? Ali bomo za to njihovo malverzacijo tudi morali moliti?

So vodilni v Katoliški cerkvi glede zlorab otrok kaj ukrenili? So. Nedeljo, 3. aprila 2022, je Slovenska škofovska konferenca razglasila za dan molitev in sprave za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi. Dobro je, da so temu apelu dodali še »in družbi«, kar naj zmanjša njihov delež nespodobnosti. Tudi »recept« za molitev so pripravili. Cele molitve ne morem predstaviti, odlomke pa vam le privoščim. »Nebeški Oče, ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za najmanjše in najbolj ranljive.« Priznati morate, da se tu Nebeški Oče ni najboljše izkazal, sicer ne bi bila potrebna ponujena molitev. Tako so pa nekateri od teh božjih otrok »padli v roke« tem razlagalcem Nebeškega Očeta. V molitvi je tudi prošnja Nebeškemu Očetu: »Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za toliko zlomljenih življenj. Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, da bi se s pomočjo tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir.«

Krikov otrok ni bilo mogoče slišati, saj so duhovniki »zadevo« opravljali zelo diskretno. Še Nebeški Oče jih ni videl niti slišal. Sedaj naj bi s pomočjo njegove milosti zacelili rane in našli mir. Nebeški Oče je tu s svojo milostjo krepko zamujal. Prav zanima me, kakšen učinek na zlorabljene otroke bo imela ta molitev, če bo sploh uslišana.

Cerkev vabi vernike k molitvi, kot da so verniki krivi za grehe duhovnikov. Če Cerkev misli resno s to nedeljsko molitvijo, bi morala javno s prenosom na TV opraviti svojo molitev, združeno z mašno ceremonijo. Očitno so dojeli, da jih je k tej molitvi prisililo moralno vprašanje. Vsi se zgražajo nad to nekrščansko dejavnostjo duhovnikov, pa so se odločili za Me too. Zato bi moral javno molitev duhovnikov voditi njihov moralni teolog Štuhec, saj bi bil kardinal Rode uradno zadržan.

Za razmislek o uspešnosti molitve pa vam ponujam primerjavo.

Na območju Potoške gore je zagorelo. Dvesto gasilcev in še gasilci iz 50 gasilskih društev so noči in dneve pomagali omejiti razširitev ognja. Izmučenim in tudi poškodovanim gasilcem je le uspelo zajeziti gorišče, da se ne razširi na okolico. V časopisnem poročilu o tem požaru piše tudi, da so pričakovali pomoč z neba (dež). Kaj ne bi bilo bolj enostavno in brez truda in poškodb gasilcev, da bi pokleknili ob ognju in molili za pomoč usmiljenega Nebeškega Očeta? Bi to pomagalo? Ne bom odgovoril, saj računam, da znate misliti s svojo glavo.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani