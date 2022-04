Od političnih strank lahko vedno poslušamo, kako se borijo za upokojence in njihovo dostojno starost. V resnici pa smo priča pravemu ropu na področju pokojnin, ki znašajo samo še 56 odstotkov povprečne neto plače. Ta nizek delež pokojnin glede na plače nas uvršča na dno držav v EU s primerljivim pokojninskim sistemom. V Avstriji so po tem kriteriju glede na plače pokojnine višje kar za 55 odstotkov. Področje domov za starejše je že davno kolapsiralo, če seveda nimaš zajetne vsote evrov. Da ne govorimo o pravem masakru v domovih v času covida. Tudi zdravstvena oskrba starejših je »na škrgah«.

Vse to je rezultat te naše neoliberalne družbe in politike, ki postavlja osebne pravice pred kolektivne. Politične stranke imajo v tem predvolilnem času polna usta obljub, kaj vse bodo naredile za upokojence. Lahko rečemo, že videno, tržnica je zopet odprta, vendar samo do volitev. V tem pisanju pa ne bom govoril o stranki DeSUS, ki je izvorno največja izdajalka upokojencev in s tem tudi svojih volilcev. Tudi razni prestopniki od Pivčeve do Simonoviča si ne zaslužijo, da v bodoče predstavljajo kogar koli.

ZDUS in ZPIZ sta organizaciji, ki sta ustanovljeni, da naj bi zastopali upokojence, vendar je stvar zopet porazna. ZDUS je s svojim predsednikom Janezom Sušnikom postala navadna lobistična in politikantska organizacija, ki ne dvigne glasu, kaj glasu, vpiti bi morala ob vseh krivicah, ki se dogajajo upokojencem. Žal je tudi ZDUS postal neki mrtvouden organ, kjer se grebejo posamezniki ob javnem denarju, ki se steka v njihov proračun.

ZPIZ z večnim direktorjem Marijanom Papežem je postal popolnoma izoliran od svojih strank (upokojencev). Do njih je praktično nemogoče priti, niti po telefonu, e-pošti, kaj šele osebno. Ko človek pokliče njihovo telefonsko številko, se dobesedno zgrozi, pred kakšne ovire je postavljen, ko »robot« zahteva nemogoče kontaktne pogoje in je klicatelj postavljen pred neprehoden zid. Ta zadeva je vredna obravnave varuha človekovih pravic. Tudi informacije na spletu o upokojencih, pokojninah in mednarodnih primerjavah so vedno zakasnele in popolnoma nepregledne za navadnega državljana. Mogoče je pa to namen ZPIZ, ki z zamegljevanjem informacij služi nekim drugim, verjetno političnim interesom. Gospoda Papeža tudi sprašujem, zakaj ni nobenega glasu in obrazložitve, zakaj je bil pri nedavnih uskladitvah pokojnin vzet en odstotek izredne uskladitve samo upokojencem, ki so se upokojili do leta 2012, drugim pa ne. Vljudno prosim za odgovor in utemeljitev, po kakšnem zakonu se je to storilo.

Bližajo se volitve in volilci bodo odločili, kdo nam bo vladal in krojil našo usodo v bodoče. V tem primeru je situacija jasna in vsa odgovornost je na nas državljanih – volilcih. Drugačna pa je stvar v ZDUS in ZPIZ, kjer o vodstvu odločajo organi teh organizacij. Upam, da bodo upravljalski organi ZDUS in ZPIZ pogledali tudi malo širše in vprašali tudi svoje člane in stranke (upokojence), kako so zadovoljni z njihovim delom. Jaz sem vsekakor že izrazil svoje mnenje o tem.

Gorazd Cuznar, Črnomelj