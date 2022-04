Majhen korak za žrtve, morda velik za Cerkev

Predsednik SŠK, novomeški škof Andrej Saje, je storil tisto, česar ni storil še noben škof ali nadškof pred njim, tudi državni odlikovanec kardinal Franc Rode ne. V nedeljo se je opravičil vsem žrtvam spolnega nasilja in dal jasno vedeti, da je krivda za storjeno zlo vedno in zgolj storilčeva. Lahko bi rekli: majhen korak za žrtve sprevrženega početja klerikov in sistematičnega prikrivanja zločinov ter velik za Cerkev. A slednje le, če bodo opravičilu in pozivu k prekinitvi škodljive prakse molka, sprenevedanja in obtoževanja žrtev sledili konkretni koraki. Če bodo torej v SŠK ustanovili neodvisno komisijo za preiskovanje spolnih zlorab, pregledno poročali o sumih, obsodbah in kaznih, žrtvam zagotovili strokovno in spoštljivo obravnavo ter ustrezno zadoščenje ter navsezadnje, če bodo kdaj za izmikanje in omalovaževanje zla odgovarjali tudi tisti, ki so, kot je zapisal škof Saje, »za zlorabe vedeli, a so opustili dolžna ravnanja«. Tudi kakšen (nad)škof med njimi.