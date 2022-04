Samo Slovencem bo mar za slovenščino

Če ne bomo sami skrbeli za dosledno rabo slovenskega jezika, tudi tujci ne bodo. To se je pokazalo na primeru podjetja Apple, ki svojih iPhonov ni opremil s slovenskim menijem, po zakonu o javni rabi slovenščine (ZJRS) in tudi po ustavi pa bi jih moral. Vsaj tako menijo strokovnjaki s področja slovenskega jezika, pravniki, sindikat Glosa in določene iniciative, medtem ko so v gospodarstvu nezainteresirani, pristojni inšpektorji pa celo neodzivni.