Obstajajo raziskave, ki kažejo, da so hišni ljubljenčki pomembni za naše zdravje. Ne le da nas motivirajo in od nas zahtevajo dnevno rutino, so odlična podpora, ko nam je najtežje. V okviru nedavne študije, objavljene v reviji Plos One, so k sodelovanju povabili več kot dvesto bolnikov, ki so pomoč poiskali na urgenci in so svojo bolečino ocenili na lestvici od ena do deset. Namen raziskave je bila potrditev dejstva, ki ga lastniki psov terapevtov zagovarjajo že leta. Kontrolni skupini v raziskavi niso lajšali njihove bolečine, medtem ko so imeli udeleženci v drugi skupini deset minut časa s terapevtskim psom, bolniki pa so glede na študijo ponovno ocenili svojo bolečino. Tisti, ki so jih obiskali psi, so poročali o manj bolečinah. Študija je narejena na osnovi močne metodologije, je povedala Jessica Chubak, višja raziskovalka pri Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Chubakova, ki ni bila vključena v študijo, je opozorila, da se je treba o terapevtskih psih še veliko naučiti. »Rezultati študije so obetavni,« je dejala in dodala, »naše trenutno razumevanje učinkov obiskov terapevtskih psov na urgenci je precej omejeno. Zato je še posebej pomembno, da imamo več raziskav na tem področju.« Prav tako upa, da bodo podobne raziskave prekinile nepotrebne debate, ali so terapevtski psi koristni v medicini, in se bodo namesto tega začeli raje ukvarjati s tem, kako jih bolje vključiti v zdravstveni sistem.

Vloga psa v bolnišnici

Izkušnja v urgentni sobi lahko prispeva k dodatni bolečini bolnikov. »Močne luči, dolgo čakanje, tesnoba in osredotočenost na takojšnja, akutna stanja lahko poslabšajo počutje,« je ob predstavitvi raziskave povedala Erin Beckwell, lastnica psa, ki tudi sama večino svojega življenja trpi kronične bolečine. »To ni kraj, kjer vas običajno pospremijo v udobno sobo, ki je tiha in te pomirja,« je povedala. Gre za občutek napetega čakanja na diagnozo, ko te nato navadno z bolečinami pošljejo domov. »Morda se tudi ne boste počutili, kot da so vas zares slišali,« je še pripomnila.

Nekateri ljudje napačno menijo, da lahko terapevtski psi prenašajo bolezni in da niso higienični v bolnišničnem okolju, vendar obstajajo načini za to, da bi celoten sistem deloval bolje. Kot je za omenjeno revijo povedala Mika MacFadden, medicinska sestra iz Kanade, vidi veliko potenciala v vključitvi terapevtskih psov kot dela celostnega pristopa k lajšanju bolečin na urgenci, hkrati pa bi njihova prisotnost lahko pomagala vsem vpletenim. »Tudi ekipe nujnih služb pogosto doživljajo stres, ker ne morejo optimalno oskrbeti bolnike. Ker so izkušnje ljudi z bolečino večplastne, vemo, da je večplasten pristop najkoristnejši za bolnike,« trdi McFaddnova. Prisotnost terapevtskega psa ni pozitivna le za bolnike, ampak je v tolažbo tudi izvajalcem oskrbe.

Preživljanje časa z bitjem, ki vam prinaša veselje, lahko pomaga pri boljšem počutju. Pozitivna čustva, ki jih razviješ ob hišnih ljubljenčkih, lahko vplivajo na izkušnjo bolečine. »Ko čutim brezpogojno podporo svojega psa, se počutim bolje, saj imam nadzor nad situacijo, zato sem tudi manj zaskrbljena zaradi svojega zdravja,« je še povedala Beckwellova.