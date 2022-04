Avtomobile vidimo v filmih, televizijskih serijah, glasbenih videospotih in še kje, poleg tega pa se na televizijskih sprejemnikih seveda pojavljajo tudi v različnih oglasih. Oziroma še posebej v njih, saj morajo proizvajalci na vse možne načine poskrbeti, da je njihov izdelek karseda viden. A čeprav je skozi zgodovino nastalo kar nekaj ikoničnih avtomobilskih oglasov, ki so se nam za vselej vtisnili v spomin in bi si v naši rubriki zaslužili posebno obravnavo, se bomo tokrat posvetili prav posebnemu avtomobilu iz televizijskega oglasa, ki so ga izdelali prav zanj. In to ne zgolj zato, da bi v njem nastopal, temveč je bil v oglasu glavna zvezda.

Jasno, že logika pove: če je avto nastal zgolj zaradi oglasa, ni oglaševal avtomobila, saj to ne bi imelo nobenega smisla. Je pa ta avto predstavljal nekaj drugega. Nekaj, kar se, ko se prebere, sliši sila nenavadno, ob ogledu oglasa pa postane precej bolj logično. Avto, o katerem teče beseda, je namreč oglaševal zamrznjeni grah podjetja Birds eye, sam pa je predstavljal – zrno graha. Od tod tudi njegovo ime, pea car; »pea« v angleščini pomeni grah, »car« pa avtomobil.

Do 100 kilometrov na uro

No, nekateri so ta sila zanimiv avto poimenovali kar volkswagen pea car, saj so si pri londonskem podjetju Asylum, pri katerem so vozilo izdelali, prednji del avtomobila z značilnimi okroglimi lučmi in kolesa izposodili pri legendarnem originalnem volkswagnu type 2 (bolje znanem kot VW bulli), zato je na prvi pogled tudi videti kot ta, le da je močno »potlačen« in oblikovan v kroglo. Zeleno kroglo, s čimer je torej spominjal na veliko zrno graha na štirih kolesih.

Omenjeno podjetje je to zanimivo vozilo do povsem voznega stanja sestavilo v vsega šestih tednih, poleg delov volkswagna bullija so pri njem za osnovo uporabili šasijo štirikolesnika za vožnjo po brezpotjih in Hondin motor, vsi preostali deli pa so bili narejeni po naročilu in posebej za ta avto, vključno s paneli iz ogljikovih vlaken. Pea car, ki je na svoje ime opozarjal tudi z registrsko tablico z napisom »pea«, je tehtal 750 kilogramov, najvišjo hitrost pa je dosegel pri slabih 100 kilometrih na uro, kar je bilo več kot dovolj za potrebe oglasa.

Razpadanje med vožnjo

Cilj oglasa je bil namreč, da v njem pea car med vožnjo izgublja svoje sestavne dele karoserije, skupno dvanajst posamičnih kosov, torej da počasi »razpada«, dokler od njega ne ostane le še lupina. Ob tem se je namreč zaslišal glas, ki je rekel: »Ste vedeli, da sveža zelenjava izgublja vitamine od trenutka, ko jo naberejo? Naša zelenjava pa jih ne, ker jo nemudoma zamrznemo, s tem pa zamrznemo tudi vse vitamine in vse, kar je v njej dobrega.« Na koncu oglasa tako povsem okleščen pea car pripelje pred neko hišo, pred katero je že parkiran tovornjak z zamrzovalnikom, iz katerega pripelje še nedotaknjen pea car.

Oglas so sicer posneli leta 2005, ker avto ni bil homologiran, pa so morali med snemanjem zapreti nekaj cest. Bojda se je nato kar lepo število ljudi zanimalo tudi za to, kje bi se dalo tak avto dejansko kupiti. Po koncu snemanja so ga znova sestavili v prvotno obliko in postavili na ogled v britanski motorni muzej.