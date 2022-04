Četrtletni prihodki državnega proračuna so bili za 27,1 odstotka večji kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so bili v prvih treh mesecih leta za 9,6 odstotka manjši kot v primerljivem obdobju lani.

Državni proračun je samo marca zabeležil 353,3 milijona evrov primanjkljaja, v prvem četrtletju skupaj pa je bil nekoliko nižji, to je 260 milijonov evrov. Kljub primanjkljaju je bila proračunska dinamika po ocenah finančnega ministrstva ugodnejša od načrtov. Glede na sprejeti proračun za letos, ki predvideva 2,47 milijarde evrov primanjkljaja, predstavlja primanjkljaj v prvih treh mesecih leta 14,2 odstotka načrtovanega, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Prilivi od davčnih prihodkov so v prvem trimesečju dosegli nekaj manj kot 2,40 milijarde evrov in so tako za 22,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Prilivi od dohodnine so bili v višini 468,1 milijona evrov za 15 odstotkov višji, medtem ko so prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb z 246,7 milijona evrov višji za 22,1 odstotka. Po navedbah ministrstva to potrjuje ugodno stanje na trgu dela in visoko dinamiko gospodarske aktivnosti.

Prihodki od pobranih trošarin so dosegli 327 milijonov evrov in bili za 6,1 odstotka višji kot v prvem četrtletju 2021. Davek na dodano vrednost (DDV) je dosegel 1,07 milijarde evrov, kar je 32,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ta podatek po oceni ministrstva odraža živahno zasebno in investicijsko potrošnjo.

Nedavčni prihodki v višini 212,5 milijona evrov so bili medtem za 13,7 odstotka višji kot v lanskih prvih treh mesecih. Kot so pojasnili na ministrstvu, se razlika nanaša na operacije zakladnice v povezavi z zadolževanjem in servisiranjem dolga Slovenije, na podlagi katerih so prejeli razliko v ceni izdanih obveznic.

Iz proračuna EU se je v prvih treh mesecih v državni proračun steklo 397,7 milijona evrov, kar je 165,8 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani.

Na odhodkovni strani so bili izdatki za plače, subvencije in transferje posameznikom zaradi prenehanja ukrepov za obvladovanje epidemije v prvih treh mesecih letošnjega leta nižji kot v enakem obdobju lani. Za stroške dela je bilo namenjenih 370,6 milijona evrov oziroma 5,2 odstotka manj kot lani, za subvencije je bilo namenjenih 38,7 odstotka oz. 175,5 milijona evrov manj, za transferje posameznikom in gospodinjstvom pa 470,7 milijona evrov oziroma 43,7 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V prvem letošnjem četrtletju so izdatki za obresti znašali 333,1 milijona evrov, kar je 52,5 milijona evrov manj kot v primerljivem obdobju lani.

Za investicije je proračun medtem v tem obdobju namenil 145,5 milijona evrov oziroma 16,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za 20 do 25 odstotkov višji investicijski transferji občinam in javnim zavodom po prepričanju ministrstva omogočajo razvoj na lokalni ravni.