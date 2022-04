Osnovno šolo v tem šolskem letu zaključuje 19.881 učencev (lani 19.191). Za njihovo nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 25.198 mest (lani 24.108), od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 700 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6872, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.176. V programih splošnih gimnazij je na voljo 5976 mest, od tega v zasebnih šolah 504, v programih strokovnih gimnazij pa je razpisanih 1474 mest.

Srednje šole prijave za vpis sprejemajo še danes, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa bo najkasneje do 8. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo pri obsegu razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 18. aprila.

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 25. aprila prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, torej do 30. junija.

Obvestila o morebitni omejitvi vpisa do 27. maja

Šole bodo učence o morebitni omejitvi vpisa obvestile najpozneje do 27. maja, medtem ko bo ministrstvo 24. maja objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi.

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 24. junija oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija do 15. ure, na razvrščeno šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija do 14. ure.

O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje 21. junija do 16. ure, drugega kroga pa najkasneje 30. junija.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 4. julija. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta.

Danes se izteče tudi rok za prijavo za novince v vzgojnem programu dijaških domov. Za novo šolsko leto je predvidenih skupaj 2263 mest. Kandidati morajo prijavnico poslati dijaškemu domu, za katerega so se odločili, v drug dijaški dom pa lahko prijave prenesejo še do 25. aprila.