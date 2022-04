V torek bo na vzhodu sončno, drugod bo predvsem dopoldne bolj oblačno, na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo tudi v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Vremenska slika: Iznad Atlantika sega prek zahodne Evrope in Alp nad do Črnega morja območje visokega zračnega tlaka, ki bo danes pod vplivom tople fronte nekoliko oslabelo. Z vetrovi zahodnih smeri doteka nad naše kraje dokaj vlažen in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V Alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine bodo občasno manjše padavine. Pihal bo jugozahodni veter. V torek bo dokaj sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo, bolj oblačno bo v sosednjih krajih Italije. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden. V torek se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala.