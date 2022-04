»Morali bi biti ponosni nase,« je dejal trener Floride Andrew Brunette. »Mislim, da je bil to naš prvi cilj v sezoni in mi smo ta cilj že dosegli. Še veliko hokeja je pred nami, a uživajmo v trenutku. Bilo je zanimivih 70 tekem in fantje si zaslužijo vsako unčo zasluge, ki jo dobijo,« je bil vzhičen strateg.

Anthony Duclair je dosegel dva gola, Spencer Knight pa je zbral 26 obramb za Florido.

Jonathan Huberdeau ima to sezono 97 točk (24 golov, 73 podaj), eno več kot Aleksander Barkov v sezoni 2018/19, kar je nov mejnik tega kluba.

»Je izjemen, izjemen igralec in si to zasluži, glede na to, kako je igral,« je dejal Barkov o Huberdeauju. »Boljšemu fantu se to ne bi moglo zgoditi. Pred nami je še veliko tekem, tako da bo zelo zabavno videti, kje bo končal na lestvici. Samo srečo imam, da sem njegov soigralec, da igram z njim in da lahko spremljam njegove predstave.«

Jeff Skinner je dosegel gol in asistenco, Casey Mittelstadt pa dve podaji za Sabres. Dustin Tokarski je zbral 35 obramb.

Izjemen večer je tudi za nemškim hokejistom Leonom Draisaitlom. Pri nedeljski zmagi proti Anaheim Ducks v Honda Centru je postavil končni izid za 6:1.

Connor McDavid, ki ima na lestvici igralcev skupno 105 točk, je z golom in dvema podajama podaljšal niz točk na 13 tekem in pomagal Edmontonu osvojiti četrto zaporedno zmago. McDavid je v svojem nizu dosegel 11 golov in 15 podaj. Oilers so tretji v pacifiški diviziji ter imajo zgolj dve točki manj od drugouvrščene ekipe Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so imeli prost večer.

Draisaitl je za naftarje dosegel gol in podajo, kar mu je v sezoni prineslo izkupiček 101 točke (50 golov, 51 podaj) in podaljšal niz točk na 12 tekem (12 golov, 10 podaj).

»Nocoj je bila za nas odlična preizkušnja in menil sem, da smo jo res dobro opravili,« je dejal Draisaitl. »Očitno sem tega, da sem dosegel mejnik, res vesel.«

Hokejisti New York Rangers so proti že odpisani ekipi Philadelphia Flyers izgubili s 3:4 po kazenskih strelih, a še vedno iztržili točko za drugo mesto v metropolitanski skupini. Za vodilno Carolino (98 točk) zaostajajo štiri točke.

Že odpisani novinci Seattle Kraken, ki v svoji prvi sezoni v ligi NHL ne bodo zaigrali v končnici, so s 4:1 premagali Dallas Stars. Hokejisti New Jersey Devils, ki so prav tako ostali brez končnice, so izgubili proti New York Islanders s 3:4. Otočani so vpisali četrto zaporedno zmago.

Brez možnosti za končnico je tudi ekipa Arizona Coyotes, ki je ponoči s 3:2 premagala Chicago Blackhawks.

Ottawa Senators so bili s 5:2 boljši od Detroit Red Wings, tudi po zaslugi Josha Norrisa, ki je dosegel svoj prvi hat-trick.

Hokejisti Vegas Golden Knights pa so po podaljšku s 3:2 odpravili Vancouver Canucks in vpisali še peto zmago po vrsti. Hokejisti Washington Capitals na domačem ledu niso bili kos Minnesota Wild, ki so slavili s 5:1.