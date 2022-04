Prvi strelec prvakov je bil Giannis Antetokounmpo z 28 točkami in desetimi skoki.

»Seveda imaš vsakič, ko igraš proti takšnim superzvezdnikom, kot je Giannis, še dodatno motivacijo. On je prvak, dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige,« je dejal Dončić po zmagi.

Tudi Antetokounmpo mu ni ostal dolžan. »Luka je eden najbolj talentiranih igralcev lige. No, eden najbolj nadarjenih, kar jih je kdaj igralo to igro. Skušali smo ga zaustaviti, mu zagreniti življenje, ampak je (pre)dobro igral,« je po tekmi o slovenskem košarkarju dejal grški zvezdnik.

Dwight Powell je k zmagi Dallasa, ki se je hitro pobral po minulem porazu proti Washingtonu (103:135), dodal 22 točk in 13 skokov.

»Na gostovanju in še pri prvakih je ena najtežjih tekem, ki jih lahko dobiš. Še posebej po tako slabi predstavi, kot smo jo imeli proti Washingtonu. A v slačilnici imamo skupino fantov, ki se zna hitro odzvati in popraviti napake,« je menil trener Dallasa Jason Kidd.

Naslednja tekma Dallas čaka v sredo proti Detroitu.

LA Lakers le še s teoretičnimi možnostmi za končnico

Zato pa so se v škripcih znašli rekorderji po številu naslovov v ligi NBA (skupaj z Bostonom jih imajo po 17), Los Angeles Lakers. Ti imajo po porazu v domači dvorani proti Denver Nuggets s 118:129 zgolj še teoretične možnosti za končnico. Tokrat so nastopili brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, ki ima poškodovan gleženj, se borili, a vseeno ostali praznih rok. Pri Denverju je z 38 točkami blestel Srb Nikola Jokić.

Anthony Davis je bil na svoji drugi tekmi po šesttedenskem premoru zaradi poškodbe najbolj razpoložen pri jezernikih z 28 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami, a vseeno ni mogel preprečiti še šestega zaporednega poraza. Russell Westbrook je dodal 27 točk, Carmelo Anthony pa 17.

»Ne skrbi nas matematika, ne razmišljamo o tem. Bolj nas skrbi naša naslednja tekma. Upam, da smo se iz te nekaj naučili, da bomo popravili igro in proti Phoenixu zmagali,« je dejal trener Los Angelesa Frank Vogel.

Da bi se jezerniki povzpeli na deseto mesto v zahodni konferenci in s tem v dodatne kvalifikacije za končnico, bi morali na štirih preostalih tekmah zmagati trikrat več kot San Antonio Spurs. Teksašani so proti Portland Trail Blazers zmagali s 113:92.

Najprej pa jezernike čaka gostovanje pri vodilni ekipi zahodne konference, Phoenix Suns. Slednji so tokrat brez Devina Bookerja, ki je počival, izgubili proti Oklahoma City Thunderju s 96:117, a se tako ali tako ne morejo več premakniti s prvega mesta. Za jezernike pa bi že poraz v Arizoni lahko pomenil zaprta vrata za končnico.

Če se jezernikom ne bi uspelo prebiti v končnico, bi bilo to za Jamesa komaj drugič po letu 2003, odkar je vstopil v ligo, da ne bi igral v playoffu.

Na vzhodu so se Miami Heat utrdili na vrhu z zmago nad Toronto Raptors s 114:109 v Kanadi, Kyle Lowry je proti svoji nekdanji ekipi, s katero je leta 2019 osvojil naslov prvaka, dosegel 16 točk in deset podaj.

Na drugem mestu vzhoda so spet Boston Celtics, ki so s 144:102 premagali Washington Wizards za še 13. slavje na zadnjih 16 tekmah. Do konca rednega dela sezone imajo le še tri tekme. Prvi strelec je bil Jaylen Brown z 32 točkami. Kelti so napredovali tudi zahvaljujoč zmagi Dallasa nad Milwaukeejem.

V končnici bodo nastopili tudi Philadelphia 76ers. Ekipa Joela Embiida je v gosteh premagala Cleveland Cavaliers s 112:108, Embiid pa je dosegel 44 točk.