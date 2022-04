Orbanovi stranki se tako znova obeta dvotretjinska večina v parlamentu. Opozicija pod vodstvom Petra Marki-Zayja naj bi imela v novem parlamentu 56 sedežev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Orban, ki je na oblasti že 12 let, je zmago razglasil že v nedeljo zvečer. »Takšna prepričljiva zmaga se vidi z Lune in gotovo tudi iz Bruslja,« je dejal.

Njegov protikandidat Marki-Zay, ki je vodil doslej prvič združeno opozicijo, je poraz že priznal. Dejal je, da je žalosten in razočaran, in dodal, da so se borili v neenakem boju proti propagandi v kampanji »sovraštva in laži«.