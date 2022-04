Zgodbe iz Bejruta

To je mesto zgodb. Mesto priča. Vse v njem te takoj pripelje do tega. Bližnji vzhod je vsekakor ogledalo sveta, Bejrut pa, čeprav so ga zgodovina in vojne hudo razdejali, je okras na vrhu okvirja. Kaj vse se je temu mestu že zgodilo in kaj se mu še lahko zgodi? Kljub temu so ljudje večinoma mirni, ton vsakodnevnega dialoga največkrat ni depresiven. V njem kljub vsemu ni neizkoreninjenega verskega sovraštva. Trideset let po začetku obleganja Sarajeva se zdi, da je dobro, mentalno bolj zdravo, če si v Bejrutu.