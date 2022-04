Orban, mir in varnost​

Odgovor na vprašanje, kako je mogoče spraviti z oblasti avtokrata, ki si je z dvotretjinsko večino v parlamentu podredil vse državne ustanove, je preprost. Težko. Madžarski premier Viktor Orban je politiko svoje države postavil v nasprotje z Evropsko unijo pri pravilih reprezentativne demokracije, temeljnih človekovih pravicah in tudi ob pravici sosednje Ukrajine do samoobrambe. Na volilni dan so vse napovedi kazale, da Madžari glasujejo za Putinovega prijatelja, čeprav večina navdušeno podpira članstvo v EU.