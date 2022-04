Rutinsko. Tako je s tribune športnega parka v Domžalah izgledala zmaga Maribora z 2:0 z dvema zadetkoma vodilnega strelca lige Ognjena Mudrinskega (14 golov), obakrat pa je bi asistent 35-letni veteran Rok Kronavater. »Ni bil rutinska zmaga. V drugem polčasu, ki so ga Domžale odigrale zelo dobro, smo trpeli,« se je odzval otrok Domžal Jan Repas, ki po ponesrečeni avanturi v Franciji kariero oživlja v Mariboru. Tekma je imela bratski dvoboj, saj je za Domžale v drugem polčasu zaigral njegov mlajši, 20-letni brat Žiga, ki je v 46. in 90. minuti zapravil najlepši priložnosti gostiteljev na tekmi za zadetek. »Moja napaka, s katero je Žiga prišel do priložnosti, ni bila namerna. Odigral je super drugi polčas, bil dinamičen in veliko pri žogi. Upam, da bo tako nadaljeval,« je dodal 24-letni Repas, ki je v zvezni vrsti odlično sodeloval z Antionejem Makoumboujem.

Jug se opravičil Karanoviću

Za Maribor se je tekma odvijala po sanjskem scenariju. Hiter zadetek v osmi minuti, ki je bil plod agresivne igre po slabem izbijanju vratarja Domžal Ajdina Mulalića, jim je omogočil najljubši sistem igre, da so postavili obrambo z dvema linijama in prežali na protinapade. Domžale so imele pobudo, a so bile jalove. »V zadnji tretjini igrišča nam manjka tip igralca, kot ima Maribor Mudrinskega. Mi imamo Gregorijevića, ki pa je še vedno poškodovan,« je pojasnil trener gostiteljev Dejan Djuranović, ki ga je bolj kot napaka Mulalića bolel drugi zadetek Maribora v zadnji minuti prvega polčasa. Bil je plod vztrajnosti Kronavetra in mojstrovine Mudrinskega, ki je preigral kar štiri igralce. Po treh tekmah posta, ko je bil srbski napadalec v manjši krizi, se je znova vpisal med strelce.

»Ognjen je specifičen fant. Je lačen golov. Tudi na treningu rad zmaguje in zabija gole na podoben način. Moja želja je, da smo prvaki, on pa prvi strelec lige,« je pojasnil trener Maribora Radovan Karanović. Gostje si v drugem polčasu ni priigral niti ene priložnosti, ampak se je zgolj branil in pri tem niso imeli večjih težav. »V slačilnici se nismo dogovorili, da se pomaknemo nazaj. Z nekaj individualnimi napakami smo tekmecu pomagali, da je prevzel pobudo in smo trpeli,« je pojasnil Karanović, ki je bil navdušen nad goloma v pravem trenutku. Manj pa nad potezami vratarja Ažbeta Juga, ki je nekajkrat zakuhal, da je bilo vroče pred golom gostov. »Po tekmi je prišel do mene, se opravičil in vprašal, če mi srce dobro dela. Zaveda se, kaj je naredil, vendar takšen je naš način igre. Na večini tekem je te stvari počel zelo dobro,« je pojasnil Karanović, ki se zaveda, da je zmaga najboljša popotnica za večni derbi z Olimpijo v soboto v Ljudskem vrtu. »Najbolj pomembno je, da bomo derbi igrali z glavo in odstranili emocije,« je v mrzlem in deževnem večeru ob Kamniški Bistrici medijske obveznosti končal Karanović.

Za Domžale je slaba uteha, da so imele premoč v posesti žoge (57:43), strelih na golih (12:7) in kotih (13:2). »Reakcija po prejetem golu je bila dobra, saj smo dominirali. Manjkal je le gol, s katerim bi se vrnili v igro. Fantom čestitke za pristop, željo in energijo, ki so jo vložili. Vztrajali smo do konca, a nismo bili nagrajeni,« je tekmo videli Djuranović, ki bo skušal neučinkovitost reševati z bolj kakovostnimi predložki z boka, kotov in prekinitev. Krivde za prvi gol ni valil na vratarja Mulalića, ampak ga je zaščitil z besedami, da ostali igralci naredijo deset napačnih podaj, da vso sezono brani dobro in daje zanesljivost ekipi.

Bravo je razveselil Dušana Kosića

Celjani so se z zmago proti Taboru oddaljili od boja za obstanek. Vso tekmo so prevladovali, saj so skromni Kraševci ostali brez strela v okvir gola. »Na igrišču je bila podoba takšna, kot smo si želeli,« je bil zadovoljen trener Celja Simon Rožman. »Že nekaj časa se nam dogaja, da na podoben način izgubljamo tekme. Ker smo zakrčeni, težko prihajamo v čiste situacije za zadetek,« je bil razočaran trener Tabora Dušan Kosić, ki se je razveselil današnjih novic iz Kidričenega, kjer je Bravo premagal Aluminij (2:0) in njegova ekipa je obdržala štiri točke prednosti pred tekmecem za obstanek. Ker v Aluminiju menijo, da so bili dvakrat grobo oškodovani (prepričani si, da bi moral biti branilec gostov Milić izključen), po tekmi niso dajali izjav. Koper je rutinsko zmagal na gostovanju v Murski Soboti 2:1. Mura je napadala, gostje pa so bili učinkoviti ob napakah Prekmurcev, ko sta bila učinkovita Novoslec in Colley.

Celje - Tabor 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Morozov (54). Stadion Z'dežele, gledalcev 650, sodnik: Vinčić (Maribor) 6, rumena kartona: Brecl, Šporn, rdeči karton: Nemanič (72). Celje: Rozman 6, Morozov 7, Vuklišević 6, Stojinović 6,5, Brecl 6, Šporn 6, Majevski 6, Vrbanec 7, Begić 5,5 (od 61. Božić 6), Kuzmanović 6, Sokler 5,5 (od 68. Jakobsen 6), trener: Rožman 6,5. Tabor: Koprivec 6, Ristić 5, Ovsenek 5,5, Nemanič 4,5, Salkić 5, Koderman 5 (od 87. Stanković -), Grobry 5, Kryeziu 5 (od 67. Mavretič 5), Monjac 5 (od 80. Iscaye -), Stančič 5 (od 67. Bongongui 5), Ndzengue 5,5 (od 80. Keita -), trener: Kosić 5. Igralec tekme: Matic Vrbanec (Celje). Streli v okvir gola: 5:0, streli mimo gola: 9:3, prosti streli: 14:19, koti: 7:3, obrambe vratarjev: 0:4, število vseh napadov: 123:106, število nevarnih napadov: 83:56, posest žoge (v odstotkih): 55:45.

Domžale - Maribor 0:2 (0:2) Strelec: 0:1 Mudrinski (8), 0:2 Mudrinski (45). Športni park Domžale gledalcev 800. sodnik: Obrenović (Ljubljana) 6,5, rumeni kartoni: Alić; Ivanović, Milec. Domžale : Mulalić 5, Ilenič 5,5, Dobrovoljc 6, Šoštarič Karić 5,5, Alić 5,5 (od 82. Podlogar -), Husmani 6, Pišek 5,5, Markuš 5,5 (od 65. Vuk 5,5), Ibričić 5,5, Jurilj 5 (od 46. Ž. Repas 6), Jakupović 5,5, trener: Djuranović 5,5. Maribor: Jug 6, Milec 6, Mitrović 6, Watson 6, Sikošek 6, Makoumbou 7, J. Repas 6,5, Žugelj 6 (od 66. Guerrico 6), Kronaveter 7 (od 76. Alvir -), Ivanović 6 (od 76. Antolin -), Mudrinski 7,5 (od 66. Sirk 6), trener: Karanović 6,5. Igralec tekme: Ognjen Mudrinski (Maribor). Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 7:2, prosti streli: 11:9, koti: 13:2, obrambe vratarjev: 3:5, število vseh napadov: 118:80, število nevarnih napadov: 96:37, posest žoge (v odstotkih): 57:43.

Aluminij - Bravo 0:2 (0:0) Strelca: 0:1 Trdin (63), 0:2 Kramarič (84). Športni park v Kidričevem, gledalcev 100, sodnik: Kajtazovič (Kranj), rumeni kartoni: Musa, Plantak; Kramarič, Milić, Trdin, Jakšić. Aluminij: Janžekovič, Musa (od 88. Ploj), Petek, Pečnik, Turčin, Šroler (od 82. Bizjak), Marinšek, Plantak (od 55. Brest), Prša, Špehar, Kadrić, trener: Pevnik. Bravo : Orbanić, Križan, Jakšić, Milić (od 69. Trontelj), Kavčič, Trdin, Kurtović, Španring, Kramarič (od 91. Memić), Kerin (od 85. Kirm), Bajde. trener: Grabić. Igralec tekme: Gašper Trdin (Bravo). Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 3:6, prosti streli: 13:11, koti: 2:2, obrambe vratarjev: 3:5, število vseh napadov: 127:101, število nevarnih napadov: 66:64, posest žoge (v odstotkih): 58:42.

Mura - Koper 1:2 (0:0) Strelci: 0:1 Novoslec (70), 0:2 Colley (73), 1:2 Škoflek (92). Športni park Fazanerija, gledalcev 2500, sodnik: Jug (Tolmin), rumeni kartoni: Gorenc, Šturm, Lorbek, Bobičanec; Colley, Žužek. Mura : Ljubić (od 26. Zalokar), Gorenc, Karmarko (od 78. Škoflek), Pucko, Kous, Lorbek (od 78. Beganović), Šturm, Horvat, Bobičanec, Daku, Mulahusejnović (od 46.Lotrič), trener: Čontala. Koper: Golubović, Novoselec, Rajčević, Žužek, Bručić, Izata (od 47. Guberac), Jelić Balta, Vešner Tičić (od 79. Đira), Šušnjara (od 65. Colley), Osuji (od 91. Kotnik), Parris (od 79. Jašaragić), trener: Zeljković. Igralec tekme: Lamin Colley (Koper). Streli v okvir gola: 6:5, streli mimo gola: 7:1, prosti streli: 8:17, koti: 9:5, obrambe vratarjev: 3:5, število vseh napadov: 126:106, število nevarnih napadov: 87:54, posest žoge (v odstotkih): 51:49.

Maribor protestira v francoščini Maribor je zaradi kazni, ki mu jo je incident za na tekmi z Bravom, ko je vržen predmet s tribune zadel stranskega sodnika, izrekel disciplinski sodnik (dve tekmi pred praznimi tribunami in plačilo 14.4000 evrov), v »vojni« z Nogometno zvezo Slovenije in protestira na poseben način. Generalni sekretar kluba Uroš Juršič je v Domžalah odločil, da bo izjavo po prvem polčasu za komercialno televizijo, ki je prenašala tekmo, dal Francoz Antoine Makoubmbou. Ko je novinar pričakoval odgovor v angleščini, je Francoz tri stavke povedal v francoščini in s tem spraševalca spravil v dodatne težave. Očitno je bil takšen načrt kluba, saj je bilo Juršičevo navodilo mariborskemu vezistu: »V francoščini, v francoščini.« Podobno je Maribor naredil na tekmi z Muro, ko je tudi Sellouke odgovarjal v francoščini.