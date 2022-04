Gorenjski žganci niso suhi

Gorenjski del številnega in regijsko zelo raznolikega uredništva rubrike N. N. je zgroženo prebral nekatere ocene, objavljene v Dnevniku prejšnji teden, o tem, da so gorenjski žganci domnevno slabi. Češ da so bolj suhi in, kar nas je najbolj zmotilo, da jih težko spraviš po grlu. Gorenjski del uredništva namreč v takih ocenah vidi zlonamerno namigovanje, da so gorenjski žganci suhi zato, ker Gorenjci šparajo pri masti oziroma ocvirkih. Ponekod bi to morda celo utegnilo držati, pa ne vedno. Pa tudi če drži, ne drži, da jih težko spraviš po grlu. Na Gorenjskem žgance jemo z mlekom ali kislim mlekom in v taki kombinaciji prav fino zlezejo po grlu. Tudi če ni na njih nič ocvirkov in so malo, no, suhi. V glavnem, kar smo hoteli povedati, je, da so gorenjski žganci zelo dobri. Pika.