V stanovanjski hiši v okolici Štanjela našli truplo moškega

Koprske policiste so v soboto popoldne obvestili o najdbi trupla 57-letnega slovenskega državljana. Moškega so našli v stanovanjski hiši v okolici Štanjela, po zbranih obvestilih pa naj bi umrl nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Koper.