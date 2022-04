Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je na zadnji spomladanski tekmi svetovnega pokala zapravila sijajno priložnost, da bi postala skupna zmagovalka. Ljubljančanka je imela po 1., 4. in 1. mestu zaključno žogico, a je v finalu v Bakuju zasedla 8. mesto. Čeprav je pri drugem skoku padla, je bila najuspešnejša slovenska telovadka Teja Belak. Deset mesecev po rojstvu sina je zasedla tretje mesto in napovedala uspešno vrnitev. Spomnimo, da je Teja Belak prvič po porodu nastopila konec marca v Kairu, kjer pa se ji je nastop na paradnem orodju ponesrečil. V Bakuju je bila na preskoku najboljša uzbekistanska veteranka Oksana Čusovitina.

Sedemindvajsetletna Teja Belak je v finalu težji skok (5,0) prikazala lepo in si za izvedbo prislužila 8,700 točke, skupno pa 13,700 in je bila na dobri poti celo do zmage Nato pa je pri drugem skoku, ki ima štiri desetinke točke nižjo težavnost, padla (12,166), a je bilo njeno povprečje 12,933 zaradi izjemne težavnosti obeh skokov tokrat kljub napaki dovolj visoko, da je končala na tretji stopnički zmagovalnega odra. »V finalu sem imela srečo, da sem končala na stopničkah, ker imam tako težka skoka. S skokoma pa seveda nisem zadovoljna. Že prvega znam lepše prikazati, z drugim, lažjim, pa imam zadnje čase precej težav, priznam,« je svoj nastop ocenila Teja Belak. »Pri drugem skoku sem popravljala tehniko in jo izpilila do te mere, da je pripravljena za pol obrata več, za 720 stopinj. Zdaj pa izvajam skok 540, pri čemer mi ta tehnika očitno ne ustreza. Priznam, sem kar malo razočarana. Še sreča, da je bilo vseeno dovolj za stopničke.«

Da se je vrnila na zmagovalni oder svetovnega pokala komaj deset mesecev po rojstvu sina, je brez dvoma velik uspeh. Toda Teja Belak je do sebe bolj stroga. »Ne obžalujem, da sem šla tako kmalu na tekmi, saj običajno vedno potrebujem nekaj tekem, da 'zaženem motor'. Stopničke so morda res bolj tolažilna nagrada,« še pravi telovadka Zelene jame, katere glavni cilj to sezono je kolajna na evropskem prvenstvu.

Zelo dobro je finale odprla tudi 28-letna Tjaša Kysselef. Za prvi skok (4,6) je prejela izvedbo kar 8,800 točke, nato pa je pri lažjem (4,2) padla in končala na osmem mestu. »Za prvi skok sem prejela zelo lepo, visoko oceno in tudi skok je bil zelo dober. Bila sem zadovoljna. Pri drugem skoku pa me je zmotilo to, da sem že pri teku prišla preblizu konja, tako da sem imela previsoko rame oziroma prenizko noge. V zraku sem se nato skušala rešiti, ampak mi ni uspelo,« je povedala Tjaša Kysselef in dodala, da ne pomni, kdaj bi pri tem skoku padla na zadnjo plat: »Pri pristanku sem bila presenečena, da sem padla na zadnjico, ker tega skoka res ne padem kar tako, ampak mora res iti nekaj narobe. Povsem sem se izgubila v zraku. Podobno, kot se mi je pripetilo na svetovnem prvenstvu, le da sem tam padla naprej pri poskusu reševanja skoka.«

Selektor ženske vrste Andrej Mavrič po tekmi ni bil zadovoljen, četudi se njegova ekipa v Slovenijo vrača z bronasto kolajno: »V Bakuju smo izgubili tako zlato kolajno na tekmi kot skupno zmago. Ne vem, očitno ne znamo narediti takrat, ko je treba. Razočaran sem.«