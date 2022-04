Na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP na Portugalskem, ki je gostila tekme najvišjega ranga po treh letih, zmagovalcu v čast prvič ni igrala slovenska himna. Tim Gajser je moral namreč v seštevku dveh voženj priznati premoč Špancu Jorgeju Pradu. Slovenec prepričljivo ostaja v vodstvu skupnega seštevku svetovnega pokala, potem ko ima pred Pradom 21 točk naskoka (186:165). Tretje mesto je na današnji dirki zasedel Nizozemec Brian Bogers.

Najboljši slovenski motokrosist si je življenje na četrti dirki sezone zapletel v sobotnih kvalifikacijah. Gajser je namreč po padcu nazadoval proti repu nastopajočih, a si v nadaljevanju z drzno in hitro vožnjo priboril sedmi izhodiščni položaj. Na prvi dirki je bil dolgo na šestem mestu in kazalo je, da bo prvič v sezoni ostal zunaj najboljše trojice, saj je na prvih treh dirkah sezone v vsaki vožnji zasedel najmanj drugo mesto. Po dveh tretjinah prve dirke se je Gajser v le nekaj krogih prebil mimo treh tekmecev, nazadnje mimo najhitrejšega v kvalifikacijah Nizozemca Glenna Coldenhoffa na tretje mesto. Pred njim sta ostala še Španec Jorge Prado in Nizozemec Brian Bogers, Gajser pa je kljub napadom v zadnjih krogih ostal tretji. »Nisem dobro startal. Dokler proga ni postala malce bolj selektivna, je bilo težko prehitevati. Na koncu sem se približal vodilnima, a za kaj več mi je žal zmanjkalo časa,« je nastop na prvi progi komentiral Tim Gajser.

V drugi vožnji je Tim Gajser bolje startal in bil po dveh krogih drugi tik za Pradom. Oba sta brez težav povečevala naskok pred tekmeci, slovenski dirkač pa je iskal priložnost, da bi se prebil v vodstvo. Do tega je prišel po sedmih krogih, ko je napadel kot blisk ter prehitel tekmeca. Gajser je vodstvo brez težav povečeval ter dosegel 71. posamično zmago v najmočnejšem razredu. Ker pa je bil Španec po mestih tik za njim, je zaradi boljše prve vožnje v seštevku dirke vseeno zmagal.

»V prvi vožnji sem uspel zadržati prednost pred Bogersom, ki je name sicer pritiskal, a večjih težav nisem imel. V drugi vožnji pa je bil pritisk Gajserja premočan in kmalu mi je postalo jasno, da me bo Slovenec prehitel. Osredotočal sem se na druge tekmece, hitrega Gajserja pa sem pustil v ospredju,« je priznal Jorge Prado ter dodal, »prihajajoči teden bo po zmagi manj stresen. Se pa že veselim naslednje preizkušnje.« Peta dirka sezone bo v nedeljo, 10. aprila, v Trentinu, kjer bo imel Tim Gajser bučno podporo slovenskih ljubiteljev motokrosa.

V razredu MX2 je portugalsko dirko dobil Francoz Tom Vialle pred Dancem Mikkelom Haarupom in Nizozemcem Kayem de Wolfom. Slovenski dirkač Jan Pancar je bil na dirki skupno 13., potem ko je bil v prvi vožnji 16., v drugi pa 12. Po štirih dirkah je prvi Belgiijec Jago Geerts s 174 točkami, Pancar jih je na treh dirkah (v Argentini ni nastopil) zbral 33, kar ga uvršča na 15. mesto.

