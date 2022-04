Avtobusna koncesionarja le Nomago in Arriva

Po izboru ministrstva za infrastrukturo bosta koncesionarja v linijskem avtobusnem prevozu na 12 območjih le Nomago in Arriva. Slednja bo vozila po obalno-kraškem, gorenjskem in podravskem območju. Nomago pa po savinjskem območju, območju jugovzhodne Slovenije, goriške, koroške, posavske, primorsko-notranjske in zasavske regije. Najvišja možna cena, ki jo je v razpisu določilo ministrstvo, je bila 1,95 evra za kilometer in ta cena je obveljala za vsa območja po državi, z izjemo obalno-kraškega, kjer je cena 1,94 evra za kilometer, ter Pomurja, kjer je cena bistveno nižja. Odločitev ni dokončna, saj se bo Avtobusni promet Murska Sobota pritožil. Slednji se je prijavil za območje Pomurja s ceno 1,94 evra za kilometer, a ga je premagala Arriva s ceno 1,80 evra za kilometer. Zaplet je nastal tudi v osrednjeslovenski regiji, ker je Arriva oddala ponudbo skupaj z LPP, a prevozniki v lasti občin naj ne bi sodelovali, zato je ponudba nedopustna.