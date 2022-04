O nujni pokojninski refomi ne duha ne sluha

Medtem ko Slovenijo tako domača kot mednarodna stroka poziva k čim prejšnji pokojninski reformi, je v volilnih programih slovenskih političnih strank o nujnih, a nepriljubljenih spremembah napisanega bore malo. V ospredju so predvsem obljube o zvišanju pokojnin in raznih bombončkih, kot so božičnice za upokojence in pogrebnine.