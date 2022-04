Alojz. Svinjska pašteta

Slovenska politika je v bistvu nasilna. Ne ozira se na protiargumente. Le poniglavo s silo preglasovanja doseže svoje. Ne dovolim si, da bi mi kdor koli vsiljeval eno samo in zveličavno resnico brez argumentacije in možnosti ugovarjanja. Spretneži so prisesani na javno korito.