Na območju tolminskega Sotočja, ki je v zadnjem desetletju postalo priljubljena in prepoznavna lokacija večjih in manjših glasbenih festivalov, kar je pomembno pripomoglo k promociji Posočja, je v zadnjih dveh z epidemijo zaznamovanih letih prišlo tudi do nekaj sprememb. Epidemija je festivale onemogočila, kar je v poletnih mesecih ponovno pomenilo prost dostop do Sotočja za domačine in obiskovalce, lokalna skupnost pa se je hitro odzvala z oddajo prostora na Sotočju v najem lokalnemu ponudniku, ki je z lokalom in prilagojenimi vsebinami znova obudil nekdanjo mestno plažo.

Letošnja sprostitev ukrepov bo obudila pestro festivalsko dogajanje na Sotočju, zato so se na Občini Tolmin odločili, da pred začetkom poletja sprejmejo nekaj ukrepov in festivalski režim, ki bo urejal prijetnejše sobivanje festivalov in domačinov. Po novi ureditvi, ki so jo na nedavni seji potrdili tolminski svetniki, morajo organizatorji letos v času trajanja organizacije in izvedbe festivalov zagotavljati prost dostop do območja Sotočja od 6. do 18. ure ter časovno neomejen prost dostop do nemške kostnice in pietetni odmik od pokopališča v Tolminu v dolžini najmanj 50 metrov. Glasbeni program lahko na zunanjih odrih poteka največ osem ur na dan in se zaključi najkasneje do ene ure zjutraj, letos pa se na območju ob Sotočju lahko organizira in izvede največ šest tradicionalnih festivalov: Soča Outdoor, Sajeta, Butik, Metaldays, Punk Rock Holiday in Overjam.

Organizatorji zadovoljni

S potrjenim režimom so zadovoljni tudi organizatorji festivalov Sajeta, Butik, Overjam in Punk Rock Holiday, je po občinski seji povedal Andrej Sevšek iz ekipe festivala Punk Rock Holiday: »Po dveh letih epidemije se vračamo v Tolmin in kot kaže, je to leto, ko bomo morali tudi organizatorji pokazati vse, kar znamo, da se približamo lokalni skupnosti in pripravimo dober poligon za naprej.«

Območje Sotočja je sicer trenutno na pragu večje preobrazbe, načrtuje se celostna prenova območja, trenutno se že gradi tolminska obvoznica. O sobivanju festivalov z gradnjo obvoznice so se sicer začeli pogovarjati že pred več kot dvema letoma, pove tolminski župan Uroš Brežan. Po njegovih besedah je direkcija za infrastrukturo »že takrat pokazala zanimanje in razumevanje za tako pomembne prireditve, kot so tolminski festivali, zato je bilo že v razpis za izbiro izvajalca gradnje obvoznice umeščenih nekaj točk, ki govorijo o tem, da se mora izvajalec v času izvajanja festivalov tem prilagoditi«.

Tako direkcija kot izvajalec sta po njegovih besedah pripravljena prisluhniti potrebam festivalov, zato Brežan tudi na podlagi tega in razprave na občinskem svetu verjame, da bodo lahko festivali letos potekali v duhu kompromisa med željami oziroma pričakovanji organizatorjev in domačinov.