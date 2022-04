Na izrednem 20. kongresu Ljudske stranke (PP) so za novega vodjo stranke PP izbrali izkušenega desnega galicijskega politika, 60-letnega Alberta Nuneza Feijooja. Njegova prioritetna naloga je rekonstruirati konservativno politično formacijo in jo ponovno pripeljati na čelo španske vlade. Feijoo je eden od tako imenovanih baronov PP, ki vodi to stranko v avtonomni pokrajini Galiciji od leta 2006. Od aprila 2009 je bil tudi predsednik galicijske avtonomne vlade, temu položaju pa se je v petek odpovedal in ga zamenjal za vodstveno mesto v konservativni opoziciji na nacionalni ravni.

Navdušenje nad novim voditeljem

Na kongresu PP je sodelovalo več kot 3000 delegatov, zaznamovala pa sta ga navdušenje nad ustoličenjem novega vodje in prezir do Pabla Casada, ki je v zadnjih treh letih vodil PP. A ga je prevevala tudi bojazen, da tretjemu galicijskemu voditelju po frankističnem ministru Mauelu Fragi (1979–1990) in Marianu Rajoyu (2004–2018) v zgodovini PP ne bi uspelo rešiti stranke in jo ponovno privesti na oblast. Njihove sanje zastruplja njen največji tekmec, to je skrajno desna frankistična stranka VOX, ker jih lahko na splošnih volitvah konec leta 2023 prehiti ali pogojuje njihovo želeno zmago. Nekdanji premier in vodja stranke PP Jose Maria Aznar je dejal: »Alberto (Feijoo) je naš zadnji strelec.« Ta je na dvome odgovoril: »Nisem novinec, že dolgo se trudim braniti koristi vseh, nisem neznan, kot politik imam ime, v dobrem ali slabem.«

Galicijski voditelj je že v začetku marca napovedal prevzem vodenja stranke. Tega ne bi storil, če bi se pojavili drugi protikandidati, tako kot v letu 2018. »Dozdeva se mi, da predloga ni treba dati na glasovanje, kot razumem iz vaše reakcije,« je dejal. Leta 2018 je svojo kandidaturo umaknil, rekoč, da ne sme razočarati Galicije, letošnjo pa pospremil z izjavo, da ne sme »razočarati Ljudske stranke, ker bi to pomenilo razočarati Galicijo«. Njegovi kritiki o njem pravijo, da je galicijski nacionalist, nacionalni mediji pa, da je nezanesljiv, ker najprej trdi eno stvar, na koncu govora pa zagovarja povsem nasprotno. Kljub vsemu je bil na koncu v soboto izvoljen za vodjo PP z 98,35 odstotka glasov.

Premegati želi Sancheza

Po njegovih napovedih se bo kot predsednik PP osredotočil prvenstveno v rekonstrukcijo stranke in na splošne volitve. »Lahko je samo en poraženec: komunistična, socialistična in nacionalistična večstrankarska koalicija.« Diskvalifikaciji nasprotnika se izogiba: »Nisem tukaj, da bi žalil Pedra Sancheza, tukaj sem, da premagam Pedra Sancheza, in mislim, da je to mogoče.« Nagovor, ki ga je v soboto imel galicijski politični baron, kaže nov slog in zmernejši obraz opozicije, temelječ na »pravni državi« in zmožnosti doseganja dogovorov z vlado. Obljubil je, da bo zagotovil podporo izvršni oblasti za pospešitev potrebnih ukrepov, kot sta med drugim znižanje davkov na energijo in zaščita javne službe, pa tudi zato, da Sanchezova vlada ne bi bila odvisna »od tistih, ki želijo razbiti in razdeliti našo državo«, in da zunanja politika »ne bi bila stvar enega človeka, ampak vseh Špancev«.

Feijoo ponuja socialistični vladi »državni pakt« na različnih področjih, kar je ključna razlika med njim in odhajajočim predsednikom PP Pablom Casadom, ki ni bil pripravljen sodelovati s Sachezom. Casado je bil konec februarja prisiljen odstopiti zaradi splošne krize v stranki po spopadu med njim in predsednico vlade madridske avtonomije Isabel Diaz Ayuso zaradi izdaje, korupcije in vohunjenja. Casado je zapustil vodstvo stranke in poslansko mesto, uradno zaradi tega, ker naj bi prelomil zavezo k molčečnosti v stranki glede korupcije. Dejansko pa je bila ta afera samo kapljica čez rob in je pravi vzrok za njegov odhod splošno nezadovoljstvo z njegovim vodenjem stranke.