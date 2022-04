Kiparstvo je ustvarjanje dvojnika

Umetniški ateljeji so pogosto posebno doživetje, atelje akademskega kiparja Matjaža Počivavška v prelepi Glančevi zgradbi iz 50. let ob Večni poti pa je bil te dni po naključju tako poln umetnikovih del iz različnih obdobij, da se je zdel kot izbran galerijski prostor. A tu so tudi ne njegova dela: visoko na steni kipec žalostnega Jezusa v pozi Rodinovega misleca, katerega replika stoji pod njim, na tleh velik prodnik, lingam, sveti kamen iz Nepala, na podstavku pa izvrstna iz kamna izklesana moška glava, ki jo je nedavno našel na robu nekega gradbišča. Kiparjevo oko je povsod.