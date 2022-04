Grahova nepristojnost

Na soočenju parlamentarnih strank v četrtek, 31. 3. 2022, na TV SLO 1 smo bili priča dodatni sramoti, ki si jo je privoščil generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Samovoljno in v nasprotju z mnenjem pravne službe RTV Slovenija je neparlamentarno stranko Naša dežela Aleksandre Pivec razglasil za parlamentarno in celo kot naslednico stranke DeSUS. Sprašujem – od kod mu pristojnost, da lahko odloča o statusu kakšne politične stranke? Ker je nima in ne more imeti, je njegova odločitev, tako je prisotnost Aleksandre Pivec namreč napovedala voditeljica soočenja, politično motivirana in očitno po diktatu Janeza Janše in njegove stranke SDS. Tak človek ne more voditi naše edine javne televizije in bi ga moral nadzorni svet RTV Slovenija takoj odstaviti. Kar pa se – vemo, zakaj – ne bo zgodilo.