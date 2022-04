Neprilagojena hitrost je bila in je še vedno, vsem opozorilom navkljub, eden najpogostejših razlogov za hude prometne nesreče in največ smrtnih žrtev. Je prepočasna vožnja tudi neprilagojena hitrost? Najverjetneje ne, saj ima voznik, ki vozi počasneje od dovoljene hitrosti, v nasprotju s previsoko čas, da vozilo pravočasno ustavi. A to seveda še ne pomeni, da prepočasen voznik ne krši zakona in ne vozi nevarno, saj pri marsikaterem udeležencu v prometu povzroči izgubo živcev, posledično se voznik odloči za tvegano prehitevanje, ki se lahko konča tudi tragično. S smrtjo.

Zakonodaja predvideva sankcije tudi za tovrstne kršitelje, a da bi bili prepočasni vozniki oglobljeni s 120 evri, je prej izjema kot pravilo. Čeprav je res, vsaj tako mi potrjujejo izkušnje iz prometa, da je prepočasnih voznikov na slovenskih cestah iz leta v leto več, kar je skrb vzbujajoče. Žal pa policija statističnih podatkov o kršiteljih v smislu, kdo natančno najpogosteje vozi prepočasi, ne vodi. A profil tovrstnih voznikov je znan. Najpogosteje gre za neizkušene, s slabo prometno izkušnjo, nekoliko starejše, ki so motorično malce opešali in so podvrženi različnim boleznim, ter voznike, ki jih je na cesti preprosto – strah!

Seveda je treba priznati, da prepočasna vožnja še zdaleč ni tako nevarna, kot je prehitra oziroma vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Kot zanimivost lahko navedemo, da je policija med letoma 2016 in 2020 zaradi prepočasne vožnje obravnavala le tri prometne nesreče z gmotno škodo. A njenih posledic ne smemo podcenjevati. Vsaka vožnja, ki predstavlja odklon od hitrosti, s katero vozi večina, je nevarna, saj prekinja normalen potek prometa. Dejstvo pa je, da če bi vsi vozili približno enako hitro, bi s tem bistveno prispevali k prometni varnosti. Zato se je najbolje držati načela, hiti počasi, a ne prepočasi.

Si predstavljate, kaj bi se dogajalo v zraku, če bi licenco za pilotiranje dobil čisto vsak? Zato se zdi smiselno, da bi podobne omejitve, seveda manj stroge, veljale na tleh in bi imeli učitelji vožnje pooblastila, da nekomu, ki opravlja izpit, že po nekaj urah rečejo ne, ker za vožnjo ni primeren, saj njegove psihomotorične spretnosti niso na ustrezni ravni. Učitelji lahko namreč posameznika, ki se vožnje boji in do nje nima veselja, natančno opredelijo.

Ne pozabimo, vožnja ni enaka sprehodu, vozniško dovoljenje pa je nekakšna licenca za ubijanje. Zavedajte se tega, preden bo prepozno, za vas in druge …