Rušenje pravil v segmentu

Medtem ko je večina nad avtomobili segmenta A obupala, so pri Toyoti ubrali drugačno pot. Prepričani so namreč, da bi morala športnoterenska karoserijska oblika »delovati« tudi v najmanjšem razredu – in tako je nastal aygo X. Zakaj nanj stavijo veliko, je razložil podpredsednik Toyote Motor Europe (TME) za produkte Andrea Carlucci.