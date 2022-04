X. Zagotovo gre za enega najpogosteje uporabljenih simbolov v človeški zgodovini. X je lahko denimo črka latinske abecede, pa čeprav je mnogi jeziki ne uporabljajo, medtem ko zapisana v cirilici pomeni črko h. X je ob tem lahko tudi številka, rimska, ki ima vrednost deset. Z x, nadalje, v koordinatnem sistemu označimo vodoravno os, v matematiki x predstavlja neznano količino ali pa znak za množenje, preprosto X je naslov številnih glasbenih albumov in pesmi, filmov, knjig in video iger, s simbolom X lahko na kratko, sploh pri sporočilih na sodobnih napravah, označimo poljub ... Skratka, vsemu skupaj ni ne konca ne kraja. A omenimo le še en pomen, ki je ključen za našo zgodbo – X lahko predstavlja tudi angleško besedo »cross«, ki načeloma pomeni križ.

Priznamo, ko smo slišali, da bodo pri Toyoti svojega novega mestnega malčka poimenovali aygo X, smo najprej pomislili, da gre za nepotrebno zapletanje z imeni. Nenazadnje ima ta japonska znamka v svoji paleti že yarisa cross, športnoterensko različico yarisa, kasneje letos pa pride na ceste tudi corolla cross, športnoterenska različica corolle. Zakaj torej ne aygo cross, temveč aygo X? No, pa nam je hitro postalo jasno, da aygo X pravzaprav je aygo cross, le da ne izpisan s celo besedo. Pri čemer X oziroma cross v tem primeru seveda ne pomeni križa, temveč nakazuje, da gre za športnoterensko verzijo mestnega malčka ayga. Kot v drugih, že omenjenih primerih? Ne, vendarle malce drugače. Medtem ko pri omenjenih »običajne« različice seveda ostajajo v obtoku, drugega ayga kot ayga X ni več.

Kakor koli, aygo X je Toyotin odgovor na ugotovitev: »Ali nas ne bo ali pa se bomo prilagodili.« Pred to dejstvo so bili v zadnjem času namreč postavljeni številni avtomobilski proizvajalci, ko so opazovali, kako drastično upada prodaja majhnih mestnih avtomobilov segmenta A – in velika večina se je odločila za prvo možnost. Pri Toyoti pa so torej prepričani, da bodo novo življenje avtomobilu tega segmenta vdahnili z novim križancem. In po videnem ter preizkušenem na prvih vožnjah imajo v rokah močnega aduta.

Aygo je v svetu mestnih malčkov že uveljavljeno ime, a aygo X ima s svojim predhodnikom razen imena skupnega bolj malo. No, ima recimo to, da smo ga, prenovljenega, na prvih vožnjah spoznali v mesecu in letu zadnjih parlamentarnih volitev, junija 2018, kar je tokrat primer tudi pri aygu X, ki se je prav tako predstavil v mesecu in letu slovenskih parlamentarnih volitev. Šalo na stran, ko govorimo o malčkih, je treba dodati, da aygo X seveda spada mednje, a je od zadnjega ayga druge generacije vseeno konkretno večji. V dolžino denimo za kar 24 centimetrov, a mu skupna dolžina še vedno »kratkih« 3,7 metra še naprej zagotavlja, da se v mestih znajde kot riba v vodi. Prav zajetnejše mere (z 1,74 metra je tudi 12 centimetrov širši kot predhodnik, z 1,53 metra 7 centimetrov višji, z 2,43 metra pa ima tudi 9 centimetrov daljšo medosno razdaljo), zaradi česar so ga nekateri označili kar za »ayga na steroidih«, pa ga po drugi strani naredijo bistveno bolj prijaznega za vožnjo na primestnih in odprtih cestah, tudi avtocestah. Na njih je aygo X precej bolj »stabilen«, tudi ko mimo zapelje kakšen večji tovornjak, voznik nima občutka, da ga bo »odpihnilo«, kar smo prej večkrat pomislili pri aygu in tudi drugih mestnih malčkih.

Čeprav oblikovno in tudi drugače ne skriva svoje igrivosti, navihanosti in drugačnosti, se pravi da ima tudi »faktor X«, ki ga zaman iščejo mnogi avtomobili, je aygo X torej lahko tudi »resen« štirikolesnik, sploh za vožnjo po državi, kot je Slovenija. Z voznikovega vidika namreč težav z nastavitvijo položaja nismo imeli niti s svojimi 190 centimetri, delovno okolje je urejeno, vse je pri roki, pri materialih pa se je pač treba zavedati, da gre za avto segmenta A. Kar še zdaleč ne pomeni, da so slabi, a pretirano luksuzni vanj niti ne bi sodili. Na zadnjih sedežih za nami ni bilo prostora, ob manjšem vozniku bi nižjerasli sedeli brez težav, medtem ko je prtljažni prostor z 231 osnovnimi litri prostornine za tako velik avto zelo soliden – prejšnji aygo ga je denimo ponujal vsega 168 litrov.

Za to, da je bila spoznavna vožnja z aygom X pozitivna izkušnja, je seveda poskrbel tudi motor, ki je pri tem avtomobilu le eden. To je litrski bencinski trivaljnik s 53 kilovati (72 konji) moči, ki bo na voljo s 5-stopenjskim ročnim ali brezstopenjskim samodejnim menjalnikom (če mu kaj lahko očitamo, je, da se ga v kabini kar precej sliši). In če vam zveni malo, dodajmo, da je Toyotinim razvojnikom težo ayga X uspelo zadržati pod tono. Dodajmo še, da k že omenjeni igrivosti prispevajo tudi različne dvobarvne kombinacije, ki so jih poimenovali po različnih začimbah, pa denimo doplačljiva premična platnena streha, seveda pa aygo X ponuja tudi veliko najsodobnejše varnostne opreme. Prvi bodo kmalu že pri nas, stali bodo najmanj 13.640 evrov.