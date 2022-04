»Če je obstajalo kaj dvoma glede vprašanja, ali lahko zaupamo v ruske dobave, trenutni dogodki jasno kažejo, da tega zaupanja ni več,« je dejal Bariss. Tudi Litva je sporočila, da ne uvaža več zemeljskega plina iz Rusije. Po besedah ministra za energijo Dainiusa Kreivysa ji to omogočajo »večletna koherentna energetska politika in pravočasne infrastrukturne odločitve«. Litva bo svoje plinske potrebe sedaj pokrivala z utekočinjenim naftnim plinom prek terminala v pristaniškem mestu Klaipeda. Odločitev o postavitvi plavajočega terminala so sprejeli leta 2015, vsak mesec pa bodo tja prispele tri večje plinske pošiljke.

Kremelj grozi z zaprtjem plinovodov

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je pozval preostanek EU, da sledi baltskemu zgledu. »Od tega meseca naprej - nič več ruskega plina v Litvi,« je zapisal na Twitterju. »Leta nazaj je moja država sprejela odločitev, ki nam danes omogoča prekinitev energetskih vezi z agresorjem brez težav. Če zmoremo mi, lahko to stori tudi preostanek Evrope,« je navedel.

Kremelj je ta teden zagrozil, da bo zaprl plinovode, če Zahod ne bo začel plačevati plina v rubljih. Zahodne sankcije proti Rusiji, ki so sledile napadu na Ukrajino, so namreč prizadele rusko gospodarstvo in povzročile padec vrednosti rublja, siljenje k plačilu v rubljih pa bi pomagalo okrepiti rusko valuto. Vendar je Zahod to zahtevo Moskve zavrnil.

Kljub temu ruski energenti še naprej tečejo v Evropo. Ruski energetski velikan Gazprom je sporočil, da bo danes skozi plinovodni sistem poslal 108,4 milijona kubičnih metrov plina, kar pokriva naročene količine.

ZDA so že prepovedale uvoz ruske nafte in plina, EU, ki ji je Rusija lani zagotovila okoli 40 odstotkov vsega uvoženega plina, pa dobave Moskve ohranja, čeprav s tem, kot opozarjajo mnogi, dejansko pomaga financirati Putinovo vojno.

EBRD Rusiji in Ukrajini za letos napoveduje krčenje gospodarstva

Preden je Rusija 24. februarja vdrla v zahodno sosedo, je banka s sedežem v Londonu Ukrajini za letos napovedovala 3,5-odstotno rast, Rusiji pa triodstotno. EBRD je v četrtkovi objavi dejala, da je prva mednarodna finančna ustanova, ki je posodobila gospodarsko napoved za državi, odkar se je pretekli mesec začela vojna.

Zadnja napoved predvideva, da se bo vojna končala v nekaj mesecih in da bodo hitro sledila ukrajinska prizadevanja za obnovo. Glede na te napovedi bi se ukrajinski BDP moral prihodnje leto okrepiti za 23 odstotkov, ruski pa naj bi zaradi številnih gospodarskih sankcij stagniral.

»Napovedi temeljijo na veliki stopnji negotovosti,« so opozorili pri EBRD in dodali, da bi stanje močno spremenila omejitev izvoza plina in drugih ruskih surovin. Pri banki so dodali, da se svetovno gospodarstvo sooča z največjih dobavnim šokom po prvih letih 70 let prejšnjega stoletja. »Banka predvideva, da bodo povišane cene za surovine, kot so hrana, nafta, plin in kovine, močno vplivale na gospodarstva, posebno na države z nižjimi dohodki,« so poudarili.