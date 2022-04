Izpustitev Barhumija oziroma njegovo vrnitev v domovino je pristojna komisija sicer priporočila že leta 2016, a so jo nato šest let brez javno znanega razloga prelagali. Na koncu so dogovor o izpustitvi z alžirsko vlado dosegli februarja letos, je v soboto sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, so v Alžiru v zameno ponudili potrebna varnostna zagotovila, drugih podrobnosti pa ni razkrilo. Šlo naj bi predvsem za zagotovila, da bodo z njim ravnali humano in da bodo obenem sprejeli ukrepe, ki bodo omejili tveganje, da bi Barhumi kdaj v prihodnosti predstavljal grožnjo.

V Guantanamu še 38 zapornikov

V Guantanamu na jugu Kube tako ostaja še 37 zapornikov. Ameriški predsednik Joe Biden ga tako kot prejšnji demokratski predsednik ZDA Barack Obama želi dokončno zapreti in zato nadaljuje Obamovo prakso rednih izpustitev tamkajšnjih zapornikov.

V zadnjem mesecu dni je Barhumi tako že drugi, ki zapušča Guantanamo, potem ko je bil 7. marca prav tako po 20 letih izpuščen Mohamed al Kahtani.

Kot sicer poroča dpa, Barhumiju niso nikoli sodili. On sam si je tako močno želel formalnega kazenskega primera oziroma sojenja, da je leta 2012 celo ponudil, da prizna krivdo za karkoli, samo da bi končno izvedel, kako dolgo bo moral ostati v zaporu. A ameriški organi njegove ponudbe niso sprejeli.