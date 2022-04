Predsednik Šrilanke Gotabaya Rajapaksa je v petek razglasil izredne razmere v državi po protestu, ki je potekal pred njegovim domom. Protestniki so med drugim skušali vdreti v njegovo rezidenco. Po vsej državi ob tem do ponedeljka velja policijska ura. Po navedbah britanskega BBC se je na javnih površinah dovoljeno zadrževati le s pisnim dovoljenjem oblasti.

Ugasnili sšletna družbena omrežja

V poskusu preprečiti organizacijo protestov je vlada tudi ugasnila spletna družbena omrežja. Nedostopni so med drugim Facebook, Youtube, Twitter, Instagram in Whatsapp. Šrilanško glavno opozicijski zavezništvo Samagi Jana Balawegaya (SJB) je to potezo obsodilo in ocenilo, da je čas, da vlada odstopi.

Kljub poskusom utišanja so se opozicijski poslanci z več sto podporniki danes podali na protestni pohod in skušali doseči Trg neodvisnosti v prestolnici Kolombo. Ustavile so jih močno oborožene varnostne sile, po približno dveh urah napetega soočenja pa se je množica mirno razšla.

Poslanec SJB Eran Wickramaratne je za AFP obsodil razglasitev izrednih razmer in prisotnost vojske na ulicah mesta. »Ne moremo dovoliti vojaškega prevzema,« je poudaril in izpostavil, da bi se vlada morala zavedati, da v državi še vedno vlada demokracija.

Dolge vrste na bencinskih črpalkah

Sicer so ulice Kolomba danes ostale v glavnem prazne, izstopala pa je še dolga vrsta vozil pred bencinskimi servisi.

Pred uveljavitvijo policijske ure so bila na spletnih družbenih omrežjih napovedana velika protestna zborovanja, ki pa so jih prireditelji preložili na čas po koncu policijske ure v ponedeljek.

Izkoriščanje izrednih razmer za utišanje demokratičnih protestov so obsodili številni diplomati zahodnih držav v Kolombu. V številnih krajih po vsem svetu so pripravili protestne akcije v podporo Šrilančanom, med drugim je eden takih potekal v avstralskem Melbournu, kjer živi velika šrilanška diaspora, navaja AFP.

Kritično pomanjkanje tujih valut

Za katastrofalno stanje na Šrilanki je krivo kritično pomanjkanje tujih valut. Tako ima Šrilanka težave s poplačilom 51 milijard dolarjev dolga tujim upnikom, potem ko je pandemija močno prizadela ključne vire prihodkov, vključno s turizmom in sredstvi, ki jih domov pošiljajo izseljenci. Sposobna ni plačati niti dobave osnovnih dobrin, kot so pogonska goriva.

Številni ekonomisti odgovornost pripisujejo slabemu vladnemu upravljanju, letom zadolževanja in nepremišljenim zniževanjem davkov.

Šrilanka se sicer z Mednarodnim denarnim skladom pogaja o možnosti rešilnega paketa.