Real do zmage šele po treh enajstmetrovkah

Nogometaši Real Madrida so po bolečem porazu na el clasicu sredi Madrida (0:4) pred dvema tednoma zabeležili 21. zmago v LaLigi, tako da so iz tedna v teden bližje 35. naslovu španskega prvaka. Na gostovanju v Vigu so do zmage z 2:1 prišli tudi ob zajetni pomoči sodnika oziroma video-tehnologije.