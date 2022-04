Uradniki v mestu Sužou zahodno od Šanghaja so zaznali mutacijo različice novega koronavirusa omikron, ki je še ni v lokalnih ali mednarodnih bazah podatkov, poročajo kitajski mediji. »To pomeni, da je bila lokalno odkrita nova različica omikrona,« je besede namestnika direktorja centra za nadzor in preprečevanje bolezni v mestu Sužou Zhang Juna navedla kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Največ okužb po februarju 2020

Kitajska je sicer danes po podatkih tamkajšnje nacionalne komisije za zdravje zabeležila 13.146 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od sredine februarja 2020. Večina primerov, 11.691, je asimptomatskih, zabeležili tudi niso nobene smrtne žrtve zaradi covida-19.

Skoraj 70 odstotkov novih okužb so zabeležili v Šanghaju, kjer izvajajo množično testiranje prebivalstva. Ulice tega mesta danes ostajajo prazne, saj 25 milijonov prebivalcev ostaja v režimu strogega zaprtja.

Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa lahko prebivalci Šanghaja dom zapustijo le za namene testiranja na okužbo s covidom-19. Po mestu so športne stadione in sejemske prostore preuredili v izolacijske centre za okužene, v vsakem je po več tisoč postelj.

Omejen dostop do hrane

V mestu se krepi nezadovoljstvo prebivalcev, saj naj bi zaprtja po prvotnih napovedih trajala le nekaj dni, a se zdaj podaljšujejo, oblasti pa so napovedale nove kroge testiranj. Starše skrbi grožnja, da bodo v primeru pozitivnega testa ločeni od otrok, mnogi opozarjajo na omejen dostop do hrane in prepoved sprehajanja psov. Na spletnih družbenih omrežjih se pojavljajo tudi pritožbe na račun slabih higienskih razmer v izolacijskih centrih.

Kitajska politika ničelne tolerance do covida je v zadnjih tednih pod izjemnim pritiskom, saj se virus širi po državi. Do marca je Kitajska dnevno število novih odkritih primerov uspešno držala na ravni dvomestnih ali trimestnih številk z ostrimi lokaliziranimi zaprtji, masovnim testiranjem ter omejitvami potovanj. A v zadnjih tednih je število novih primerov naraslo na več tisoč dnevno.

Danes je sicer v režimu zaprtja pristalo še 1,5 milijona prebivalcev mesta Baicheng na severovzhodu Kitajske.

Ob obisku Šanghaja v soboto je kitajski namestnik premierja Sun Chunlan podčrtal »neomajno vztrajanje« oblasti pri trenutni epidemiološki strategiji.

Bi pa omejitveni ukrepi v Šanghaju lahko prizadeli tudi globalne dobavne verige. Pomorski velikan Maersk je tako že opozoril, da so mnogi logistični centri v mestu zaprti, verjetno pa bo močno prizadet tudi cestni prevoz tovora.

V Nemčiji konec praktično vseh ukrepov

Po dvotedenskem prehodnem obdobju je v Nemčiji z današnjim dnem odpravljena velika večina ukrepov, ki so bili v minulih dveh letih namenjeni zajezitvi pandemije covida-19. Odpravo omejitev predvideva zvezna zakonodaja, ki jo je pred dvema tednoma sprejel nemški parlament, na ravni zveznih dežel v pa je sicer nekatere od njih še mogoče podaljšati.

Na zvezni ravni ostaja obvezna le še uporaba mask na letalih in mednarodnih vlakih, same zvezne dežele pa se lahko poleg tega odločijo še za obvezne maske v zdravniških ordinacijah, domovih za ostarele in v javnem prometu ter za obveznem testiranju v zdravstvenih ustanovah in šolah. Poleg tega se lahko podjetja, trgovine in druge ustanove same zase odločijo za ohranitev ukrepov, kot je obvezna uporaba mask.

Le v dveh zveznih deželah, Hamburgu in Mecklenburgu-Predpomorjanski, ostajajo v veljavi še strožji zaščitni ukrepi, in sicer na podlagi izjeme, ki jo dovoljuje zvezna zakonodaja o nalezljivih boleznih. Izjemo lahko izkoristijo območja, kjer se novi koronavirus najhitreje širi in kjer se to odraža tudi na preobremenjenosti bolnišnic.

Po raziskavi javnomnenjskega inštituta Insa sicer kar 63 odstotkov Nemcev želi prostovoljno še naprej uporabljati zaščitne maske v trgovinah. Le slabih 30 odstotkov jih je odgovorilo, da mask v trgovinah ne bodo več uporabljali.

Število novih okužb sicer v Nemčiji ostaja visoko, a se zadnje čase zmanjšuje. V soboto so v državi potrdili dobrih 74.000 novih primerov. Dva odmerka cepiva je prejelo približno 76 odstotkov prebivalcev, slabih 59 odstotkov se jih je odločilo tudi za tretji odmerek.