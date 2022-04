Kenijka Judith Jeptum zmagala z rekordom pariškega maratona

Kenijska atletinja Judith Jeptum je v Parizu zmagala z rekordom maratona; 42 kilometrov in 195 metrov dolgo progo v francoski prestolnici je zmogla v dveh urah, 19 minutah in 48 sekundah in krepko popravila prejšnji najboljši čas.