Po kar 111 suhih dnevih je Italijo konec tedna zadelo neurje z vetrovi, točo in dežjem oziroma ponekod snegom. Pobeljen je skoraj 1300 metrov visok vulkan Vezuv pri Neaplju, v Liguriji na severozahodu je snežilo celo v obalnih krajih La Spezie in Cinque Terre.

Severno od Milana so morali večkrat posredovati gasilci, ki so odstranjevali podrta drevesa in pomagali popravljati odkrite strehe. V parku Villa Borghese v Rimu je neurje podrlo drevo, ki je padlo na dve ženski. Eno od njiju so morali prepeljati v bolnišnico.

Eolski otoki odrezani od sveta

Zaradi razburkanega morja so Eolski otoki severno od Sicilije odrezani od kopnega, saj je pomorski promet prepovedan. Izolirani bi lahko ostali še več dni.

Neurja so posledice pustila tudi v kmetijstvu. Nevihte s točo so škodo povzročile zlasti pridelovalcem zelenjave in sadjarjem.

Meteorologi sicer od torka naprej pričakujejo vrnitev k pomladnemu vremenu.