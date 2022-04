Univerza iz Kansasa je tako potrdila status prvega favorita letošnjega prvenstva: je edini prvi nosilec, ki se je uvrstil na Final Four v New Orleansu, poleg tega je vse tekme doslej dobil zelo prepričljivo in z izjemno igro. Danes zjutraj jim ni mogla do živega niti Villanova, sicer prvak lige v letih 2016 in 2018. Slednji so sicer v Ceasars Superdome prišli brez prvega igralca Justina Moora, ki si je v prejšnji tekmi konferenčnega finala strgal ahilovo tetivo. A vseeno je bil Kansas tokrat izjemen, zmagal je z 81:65, in sicer s spektakularnima vložkoma zlasti prvega zvezdnika ekipe, branilca Ochaija Agbajija, ki je dosegel 21 točk, od tega kar šest trojk, nekoliko presenetljivo pa mu je tokrat pomagal krilni center David McCormack s 25 točkami in 9 skoki ter popolno dominacijo pod obročema. Kansas gre tako v torek zjutraj po našem času po svojo četrto lovoriko v zgodovini (nazadnje so bili prvaki v 2008), ob tem pa so bili še šestkrat poraženi v finalih.

Tokrat se jim bo zoperstavila ekipa Severne Karoline, ki je absolutno prvo presenečenje letošnjega prvenstva. Na poti do finala so letos v drugem krogu Marčevske norosti (finalnega turnirja 64 najboljših univerzitetnih ekip) premagali lanskega prvaka Baylor, zatem lanskega finalista UCLA in danes zjutraj še univerzo Duke, ki jo vodi najslavnejši košarkarski trener Mike Krzyzewski. Oziroma natančneje: vodil jo je do danes, ko se je po 42 letih dela na klopi te ekipe upokojil. Ni mu uspelo priti v finale, da bi se boril še za svojo šesto lovoriko v karieri; a po 13 finalih in več kot 1200 tekmah na klopi Duka je odšel v pokoj na najlepši možni način, s tesnim porazom in s tistim, kar je od svojih fantov vedno zahteval – bojem do bridkega konca. Tokrat mu pri tesnem porazu s 77:81 ni mogel pomagati niti prvi zvezdnik ekipe in morda celotne lige Paolo Banchero (20 točk in 10 skokov), saj sta imela oba prva zvezdnika North Caroline izjemen večer. Predvsem to velja za Caleba Lova, ki je dosegel 28 točk, drugi člen v tem branilskem paru, R. J. Davis, pa 18. Severna Karolina gre torej v torek po svoj 7. naslov v zgodovini (nazadnje je bila prva 2018), obeta pa se nam skratka izjemna finalna tekma.