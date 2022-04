Goran Dragić za Brooklyn ni igral, ekipa je za razlog navedla upoštevanje covid protokola. Manjkala sta tudi, zaradi prehlada Bruce Brown in Seth Curry, ki je imel težave z levim gležnjem, tako da sta le dva igralca gostov dosegla dvomestno število točk.

Pred Brooklynom oster boj za končnico

Pri domačih, ki so zmagali petič zapovrstjo, je Trae Young dosegel 36 točk in 10 skokov, De'Andre Hunter in Lou Williams pa po 15 točk za peto zmago v nizu Hawks.

Brooklyn je po drugem zaporednem porazu padel na deseto mesto vzhodne konference, čaka ga še oster boj za uvrstitev v končnico.

V olimpijskem mestu leta 1996 je za gostiteljico Atlanto Trae Young 11 od svojih 36 točk nanizal v zadnjih dveh minutah in odločil dvoboj, po katerem je s soigralci prišel na osmo mesto vzhodnega dela lige. Zmago manj in poraz več imata zasledovalki, ekipi Nets in Charlotte Hornets.

Slednja je doživela pravi polom v Philadelphii, kjer so 76ers zmagali kar s 144:114. Joel Embiid je dosegel 29 točk, 14 skokov in šest podaj, Tobias Harris pa 23 točk, pet skokov in šest asistenc za gostitelje, ki so ob polčasu vodili le z 58:53. V tretji četrtini so nato dosegli 45 točk, v zadnji pa 41 za prepričljivo slavje.

Po štirih porazih zdaj tri zmage

Jimmy Butler (22 točk) in Kyle Lowry (19) sta vodila Miami Heat do zmage v Chicagu, kjer so biki izgubili s 109:127. Miami je tako po seriji štirih porazov sestavil niz treh zmag.

Golden State Warriors so v dramatičnem obračunu odpravili Utah Jazz s 111:107 in se prvič po letu 2019 uvrstili v končnico. Pred končnico so za 21 točk zaostajali po prvi četrtini in za 16 še v četrti, preden so igralce iz Salt Laker Cityja nadigral s 24:4 v zadnjih osmih minutah. V tem nizu je Klay Thompson dosegel štiri trojke in končal pri 36 točkah, Jordan Poole jih je dodal 31.

Warriors so do sezone 2019 petkrat zapored prišli v finale lige in trikrat osvojili naslov, nato pa jih v prejšnjih dveh sezonah ni bilo niti v končnici. Cleveland Cavaliers, ki je na lestvici mesto pred Atlanto, je v New Yorku premagal odpisane Knicks s 119:101.