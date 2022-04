Ankete kažejo, da bi Vučić danes lahko prejel 60 odstotkov glasov in si tako zagotovil zmago v prvem krogu. To pomeni, da ga skoraj zagotovo čaka drugi predsedniški mandat, medtem ko je njegova stranka SNS v Srbiji na oblasti že od zmage na parlamentarnih volitvah leta 2012.

Ponoš najresnejši protikandidat

V nasprotju z zadnjimi parlamentarnimi volitvami se tokratnih volitev udeležuje tudi opozicija. Predsedniških kandidatov je sicer osem, Vučićev najresnejši protikandidat pa je Zdravko Ponoš, predstavnik koalicije Združeni za zmago Srbije. Zadnje ankete so mu pripisovale okoli 19 odstotkov glasov.

Vodilno opozicijsko koalicijo, zbrano na omenjeni listi Združeni za zmago Srbije, sestavljajo Stranka svobode in pravice Dragana Đilasa, Narodna stranka Vuka Jeremića, Demokratska stranka Zorana Lutovca ter nekaj mestnih gibanj in sindikatov. Dobila bi lahko okoli 14 odstotkov glasov, verjame pa, da bi lahko osvojila tudi večino v beograjski skupščini.

SNS in njenim koalicijskim partnerjem s Socialistično partijo Srbije (SPS) na čelu ankete medtem za danes obetajo kar 63 odstotkov glasov. Socialistom Ivice Dačića se jih obeta slabih deset.

Čez parlamentarni prag, za katerega so potrebni najmanj trije odstotki glasov, bi lahko prišlo še pet ali šest strank in koalicij.

V Srbiji je po podatkih republiške volilne komisije 6,5 milijona volilnih upravičencev, a poznavalci ocenjujejo, da jih je v resnici več kot milijon manj.

Premierka prepričana v zmago Vučića

Že kmalu po odprtju volišč sta svoj glas danes oddala predsednik Vučić, ki je glasoval na volišču v Novem Beogradu, in premierka Brnabić, ki je glasovala v centru Beograda. Brnabićeva je ob tem po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug izrazila prepričanje v »prepričljivo in zgodovinsko« Vučićevo zmago že v prvem krogu. Dodala je, da pričakuje zmago SNS, saj da bodo ljudje volili »za delo in rezultate, za odgovornost, predanost, resnost ter za konkretne načrte in programe«.

Na Kosovu volišča tokrat ne bodo odprta, saj Prištini in Beogradu o tem ni uspelo doseči soglasja. Proti severu Kosova so tako že zgodaj zjutraj krenile kolone avtomobilov in avtobusov, ki bodo tamkajšnjih okoli 100.000 srbskih volivcev prevažali na najbližja volišča na srbski strani meje.

Volišča se bodo zaprla ob 20. uri. Prvi neuradni rezultati naj bi bili znani okoli 22. ure. Volitve spremlja več kot 5000 večinoma domačih opazovalcev, pa tudi 265 mednarodnih opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.