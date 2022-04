Dobrih osem milijonov volilnih upravičencev danes odloča, ali bo premier Viktor Orban ostal na oblasti še četrti zaporedni mandat, ali pa bo moral oblast prepustiti opoziciji. Možno naj bi bilo oboje, a ankete dajejo nekaj več možnosti za zmago Orbanovi stranki Fidesz. Zahvala za to gre v veliki meri ubogljivim medijem, v katerih opozicija praktično ni prišla do besede.

Brez volilnega molka

Ker na Madžarskem ni volilnega molka, so današnje izdaje glavnih madžarskih časnikov volilno obarvane. Med drugim ponavljajo Orbanov slogan, da so volitve izbira »med mirom in vojno«, pri čemer naj bi sedanja vlada Madžarom zagotavljala mir, med drugim s svojim nasprotovanjem dobavi orožja Kijevu, medtem ko naj bi jih želela združena opozicija povleči v ukrajinsko vojno.

V soboto so potekala še zadnja predvolilna zborovanja opozicije. Velikih televizijskih soočenj na Madžarskem ni bilo, opozicija pa v glavnih medijih praktično ni dobila omembe vrednega prostora. Zato se je preusmerila predvsem na prepričevanje ljudi preko spleta in neposredno na shodih.

Orban je po drugi strani stavil na zaprta srečanja s svojimi zvestimi podporniki, na katerih se je lahko izognil neprijetnim vprašanjem. Edini večji javni shod, ki se ga je udeležil, je potekal v petek.

Opozicija združila moči

Opozicija, ki je bila dolga leta povsem razklana, je lani uspela združiti moči in se je povezala za skupnim premierskim kandidatom, nestrankarskim konservativnim županom mesta Hodmezovasarhely Petrom Marki-Zayem. S tem so se v državi po več kot desetletju odprle realne možnosti za menjavo oblasti.

Za razliko od alternative »mir ali vojna« je skušala ljudi prepričati, da so današnje volitve izbira med Evropo in Vzhodom oziroma ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

A v večini anket opozicija za nekaj odstotnih točk zaostaja za Orbanovo stranko Fidesz. Poleg tega vladajočim koristi volilni sistem, ki ga je Fidesz s pomočjo dvotretjinske večine v parlamentu v minulih letih dodobra spremenil sebi v prid - med drugim z zarisovanjem meja volilnih okrožij in razširitvijo volilne pravice na etnične Madžare v tujini, ki praviloma družno glasujejo zanj.

Pričakujejo visoko udeležbo

Visoka volilna udeležba - poznavalci po poročanju AFP pričakujejo več kot 70-odstotno - naj bi šla v prid Orbanu. Po drugi strani je izziv opozicije, da v čim večji meri mobilizira svoje potencialne podpornike, ki so se v anketah izrekali za neodločene. Opozicija sicer uživa višjo podporo v velikih mestih z Budimpešto na čelu, medtem ko je podeželje precej bolj »orbanovsko«.

Vse možnosti tako načeloma ostajajo odprte, piše AFP. Odločilnih naj bi bilo okoli 30 volilnih okrajev, za katere ni mogoče z gotovostjo napovedati, ali bo na neposrednih volitvah po večinskem sistemu slavil kandidat opozicije ali Fidesza.

106 poslancev namreč volivci izbirajo neposredno v volilnih okrajih, pri čemer je za zmago dovolj že relativna večina glasov. Preostalih 93 poslancev izbirajo posredno s strankarskih list.

Več kot 200 mednarodnih opazovalcev

Istočasno sicer danes poteka še vladni referendum o spornem zakonu, ki naj bi zaščitil mladoletne pred propagando LGBTIQ, s katerim naj bi želeli vladajoči na volišča predvsem privabiti čim več svojih volivcev. Referendum bo veljaven, če se ga bo udeležilo vsaj 50 odstotkov volilnih upravičencev.

Zaradi dvomov v legitimnost in poštenost volitev se je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi odločila, da na Madžarsko pošlje več kot 200 mednarodnih opazovalcev.