Enak dosežek je zabeležil tudi Adrian Kempe.

Los Angeles se je s 13. zmago na zadnjih 19 tekmah utrdil na petem mestu lestvice zahoda, ima isto število točk kot četrtouvrščeni St. Louis, tri točke več od šestouvrščenega Edmontona in šest točk več od devetouvrščenega Vegasa.

Kot bi igrali dve različni tekmi

»Tekma je imele dve različni polovici, kot da bi igrali dve različni tekmi. V prvi smo igrali dobro in nadzirali položaj, v drugi pa tekmecem s številnimi izključitvami dovolili, da se vrne v igro za zmago,« je po tekmi dejal trener Los Angelesa Todd McLellan, ki je zelo zadovoljen z izkupičkom na treh zaporednih gostovanjih: »Igrali smo proti Edmontonu, Calgaryju in Winnipegu. Vse tekme so bile zahtevne, nikjer ni bilo lahko igrati. Ekipe so različne, imajo odlične igralce, ki lahko sami odločijo zmagovalca, in zelo dobre vratarje. Potovanje je bilo zahtevno, a smo ga z dvema zmagama zadovoljivo opravili.«

Kempe je prvi gol dosegel že v tretji minuti, in sicer, ko je imela njegova ekipa igralca manj na ledu. Nikolaj Ehlers je v sedmi minuti izenačil, Kopitar je v 11. minuti kralje vrnil v vodstvo, za 3:1 je ob igralcu več na ledu v drugi tretjini zadel Gabriel Vilardi. Nato so imeli domači kar nekaj lepih priložnosti, izkoristili pa le eno. Nekajkrat se je izkazal vratar Cal Petersen, ki je zbral 25 obramb. Domači so imeli šestkrat igralca več na igrišču, številčne premoči pa niso izkoristili niti enkrat.

Barkov in Forsling s po dvema zadetkoma

Največ zadetkov na sobotnih tekmah je padlo v Newarku, kjer je Florida, vodilna ekipa vzhodne konference, po podaljšku s 7:6 ugnala New Jersey Devils. Uspel ji je pravi podvig, saj je po dveh tretjinah zaostajala z 2:6, minuto in 24 sekund pred koncem pa ji je podaljšek s svojim drugim golom na tekmi zagotovil Alexander Barkov. Drugi junak tekme je bil Gustav Forsling, ki je prav tako dosegel dva gola, z drugim v drugi minuti podaljška je tudi odločil zmagovalca. Florida je tako postala druga ekipa, ki je premagala mejo 100 točk v sezoni.

Pred tem je to uspelo vodilni ekipi zahoda, Coloradu, ki je po domači zmagi nad Pittsburghom s 3:2 že pri 104 točkah. Zadnjo zmago jim je zagotovil gol, ki ga je dobre štiri minute pred koncem tekme dosegel Devon Toews.

Zelo dobro gre v zadnjem času Bostonu, ki je tokrat ugnal Columbus. Izid 5:2 kaže na zanesljiv uspeh, a ni bilo vse tako gladko. Erik Haula je tretji gol za Boston in svojega drugega dosegel šele slabe štiri minute pred koncem, nato pa so njegovi varovanci kaznovali igro tekmecev na vse ali nič in prišli še do dveh zadetkov.

Montreal je v Tampi presenetil domače hokejiste, po kazenskih strelih je zmagal s 5:4. Po prvi tretjini je zaostajal z 0:2, nato tudi z 1:3, podaljšek mu je dobri dve minuti pred koncem zagotovil Jesse Ylonen. Nick Suzuki je bil edini, ki je uspešno izvedel kazenski strel.

Minnesota je bila s 3:1 boljša od Caroline, Toronto s 6:3 od Philadelphie, najboljši strelec lige Auston Matthews je vknjižil 51. gol v sezoni, St. Louis s 6:4 od Calgaryja, Dallas pa s 5:4 od San Joseja.