Po visoki zmagi na zadnji tekmi v Podmežakli (6:0) je Gorenjcem tudi tokrat kazalo dobro vse do končnice, ko bi skoraj zapravili priigrano.

Strelci so v dvorani v Rittnu, severovzhodno od Bolzana, potrebovali tretjino za ogrevanje, nato pa sta Jaša Jenko (23.) in Eric Pance (33.) poskrbela za vodstvo gostov. Po začasnem znižanju je Luka Ulamec (35.) spet povišal na + 2.

Ko pa je v zadnjem delu Jesperi Viikila povišal na 4:1, je vse kazalo, da so jeseniški hokejisti prvi finalisti letošnje izvedbe tega tekmovanja. A Ritten je še enkrat zbral vse sile in med 55. in 60. minuto dosegel tri gole in si podaljšal upanje.

Izredno izenačen je bil tudi podaljšek in odločitev je padla šele v 76. minuti, ko je Eto zaključil akcijo, v kateri sta sodelovala tudi Pance in Miha Logar.