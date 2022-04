Za dvajsetletno Poljakinjo, ki bo najmlajša vodilna igralka sveta po Carolini Wozniacki 2010, je bila to sedemnajsta zaporedna zmaga in šesti naslov v karieri. Doslej je igrala v sedmih finalih in izgubila le uvodnega 2019 v Luganu proti Poloni Hercog.

V zadnjih treh finalih je bila nadvse prepričljiva. V Dohi je premagala Anett Kontaveit s 6:2, 6:0, v Indian Wellsu pa je bila boljša od Marie Sakari s 6:4, 6:1.