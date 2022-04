Papež, ki se je po prihodu v Valletto najprej sešel s predsednikom Georgeom Vello in diplomatskim zborom, je obžaloval, da je »iz vzhodne Evrope, kjer najprej vzhaja luč, prišla tema vojne«.

Obsodil je rusko invazijo na Ukrajino, vendar pri tem ruskega predsednika Vladimirja Putina ni izrecno omenjal. »Neka močna oseba, na žalost zaprta v svojih anahronih pretenzijah in nacionalističnih interesih, (...) je sprožila konflikt,« je dejal.

»Mislili smo, da so invazije iz drugih držav, brutalni ulični boji in atomske grožnje temni spomini na daljno preteklost. Vendar so ledeni vetrovi vojne, ki s seboj prinašajo le smrt, uničenje in sovraštvo, močno prizadeli življenja mnogih ljudi in prizadeli vse nas,« je dejal papež.

»Širjenje migracijskih izrednih razmer - pomislite na begunce iz mučeniške Ukrajine - zahteva širok in skupen odziv. Nekatere države ne morejo prevzeti celotnega problema, medtem ko so druge brezbrižne,« je opozoril papež.

Na vprašanje novinarjev, ki so ga na letalu spremljali na poti iz Rima proti Malti, če razmišlja o odzivu na povabilo ukrajinskih političnih in verskih voditeljev, da bi obiskal Ukrajino, je odgovoril: »Povabilo je na mizi.« Drugih podrobnosti o morebitnem obisku ni razkril.

Papež Frančišek je na Malti danes pozval tudi k večji zavezanosti proti korupciji v najmanjši državi EU. Državo je treba zaščititi pred »nenasitnim pohlepom, pohlepom in gradbenimi špekulacijami,« je dejal na srečanju z diplomatskim zborom v prestolnici Valletta.

Korupcija je v državi z okoli pol milijona prebivalcev je dobro poznan problem, zlasti po umoru malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizia, ki je bila leta 2017 ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu.

Novinarka je poročala o močno razvejani korupciji v državi ter povezavah med podjetniki in politiki. Preiskava umora je s premierskega položaja odnesla Josepha Muscata, ki ga je januarja 2020 nasledil Roberto Abela.