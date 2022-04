»Francozi, ki delajo, ne bi smeli vse svoje plače porabiti za to, da napolnijo rezervoar in nakupijo živila, to je nepravično,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Macron.

Od poletja bodo delavci lahko prejeli neobdavčen bonus za kupno moč v višini do 6000 evrov, je napovedal. Več denarja je obljubil tudi samozaposlenim. Njegova vlada je že vložila približno 20 milijard evrov za omejevanje cen električne energije in plina.

Macron je napovedal nadaljnje naložbe in izboljšave v zdravstveni in izobraževalni sistem. Najnižja pokojnina bi morala v prihodnje ob polni delovni dobi znašati 1100 evrov, povečati je treba tudi pomoč za starše samohranilce, je dejal.

Po škandalu zaradi zlorab v domovih za ostarele je Macron napovedal zaposlitev 50.000 dodatnega negovalnega osebja in več nadzora.

Kupna moč je ob izobraževanju, zdravstvu in migracijah postalo eno glavnih vprašanj v francoski predsedniški volilni kampanji. Zaradi svojih diplomatskih prizadevanj v vojni v Ukrajini je Macron v volilno kampanjo vstopil pozno. V javnomnenjskih anketah sicer prepričljivo vodi, vendar se mu je v zadnjem času nevarno približala njegova glavna tekmica, skrajna desničarka Marine Le Pen, poroča dpa.