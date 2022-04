Ljubljanska ekipa je temelje za napredovanje med osem najboljših ekip na stari celini postavila pred tednom dni, ko je v Tivoliju visoko ukanila Ferencvaros, na današnji povratni tekmi pa je preživela "pekel v Budimpešti" in izločila lanske madžarske prvakinje. V četrtfinalu se bo pomerila z norveško ekipo Vipers Kristiansand, v minuli sezoni zmagovalko lige prvakinj. Prva tekma bo 30. aprila v Ljubljani, povratna pa teden dni kasneje v Kristiansandu.

Ljubljančanke so slabo začele tekmo v predmestju madžarske prestolnice. Že po desetih minutah so - po obojestransko raztrgani igri - zaostale za tri gole (2:5), tako da je trenerka Natalija Derepasko že v zgodnjem obdobju tekme zahtevala minuto odmora.

Njeni napotki so bili učinkoviti, krimovke so do konca prvega polčasa povsem zasenčile domače rokometašice. Po golih Ane Gros in Andree Lekić so dve minuti kasneje povsem zadihale za ovratnik domačim rokometašicam (4:5), v 18. minuti jih ujele (6:6), potem ko je zadela Paula Posavec, le minuto kasneje pa je Katarina Krpež-Šlezak svoje soigralke popeljala do prvega vodstva na tekmi (7:6).

Nadaljevanje je bilo zelo živčno. Obe ekipi sta naredili veliko tehničnih napak, manj jih je vendarle bilo na strani slovenske, ki je v končnici zaigrala bolj preudarno ter se po golih Lekićeve in Tatjane Brnović na veliki odmor odpravila z dvema goloma prednosti (10:8).

Slovenske prvakinje so v začetku druge polovice tekme po golu Nataše Ljepoja povedle z 11:8, a nato gostiteljicam dovolile, da so med 33. in 36. minuto naredile delni izid 4:0 in jih pahnile v zaostanek (11:12).

Slovenske prvakinje so z nekaterimi korekcijami v svoji igri vzpostavile nadzor nad domačimi rokometašicami, kljub nekoliko slabši predstavi v končnici - v 53. minuti so zaostale 18:21 - pa velikega kapitala v golih iz prve tekme v Ljubljani niso ogrozile. Na koncu so se zasluženo prebile med osem najboljših ekip v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini, ki so ga že osvojile v letih 2001 in 2003.

V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Ana Gros in Paula Posavec, obe sta dosegli po štiri gole.