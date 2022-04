Varovancem selektorja Titeja na stavnicah s kvoto 6 sledijo svetovni prvaki iz Rusije 2018 Francozi, nato Angleži in Španci (obe reprezentanci imata kvoto 7), piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

Prvo peterico favoritov na stavnicah zaokrožujejo Nemci s kvoto 9, nato sledijo Argentinci (10), Belgijci (12) in Portugalci (14). Svetovni podprvaki Hrvati so na 11. mestu in imajo kvoto 50.

Najmanj možnosti za svetovni naslov imata glede na stavnice Nova Zelandija (2000) in Kostarika (1500), ki se sicer na mundial še nista uvrstili, ampak bosta igrali v dodatnih kvalifikacijah.

Prvi dan štiri tekme

Senegal in Nizozemska bosta odigrala prvo tekmo SP ob 13. uri po lokalnem času (10.00), uvodni dan mundiala v Katarju pa bodo na sporedu štiri tekme.

Poleg uvodne tekme skupine A bo ob 16. uri še prva tekma skupine B Anglija - Iran. Gostitelji Katarci bodo igrali ob 19. uri, je sporočila Fifa, zadnja tekma uvodnega dne pa bo ZDA ter dodatni predstavnik evropskih kvalifikacij ob 22. uri.

Po poročanju Fife naj bi otvoritvena slovesnost mundiala potekala na stadionu Al-Bajt pred tekmo gostitelja.