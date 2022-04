Belakova, ki je led prebila pred tedni na svetovnem pokalu v Kairu, ko si je nastop ni posrečil, se je danes deset mesecev po rojstvu sina spet vrnila na zmagovalni oder svetovnega pokala. Sedemindvajsetletna telovadka je v finalu težji skok (5,0) prikazala izjemno lepo in si za izvedbo prislužila 8,700 točke, skupno pa 13,700 in je bila na dobri poti celo do zmage.

Nato pa je pri drugem skoku, ki ima štiri desetinke točke nižjo težavnost, padla (12,166), a je bilo njeno povprečje 12,933 zaradi izjemne težavnosti obeh skokov tokrat kljub napaki dovolj visoko, da je končala na tretji stopnički zmagovalnega odra.

Zelo dobro je finale odprla tudi 28-letna Kysselefova. Za prvi skok (4,6) je prejela izvedbo kar 8,800 točke, nato pa je pri lažjem (4,2) padla in končala na osmem mestu.

Selektor razočaran

Kysselefova je tako na štirih zaporednih svetovnih pokalih nanizala 1., 4., 1. in 8. mesto. Kam jo bodo ti dosežki pripeljali v skupni razvrstitvi sezone 2022 na preskoku, bo znano po Bakuju, že zdaj pa je jasno, da je »zapravila« skupno zmago.

»Danes smo izgubili in zlato medaljo na tekmi in še skupno zmago. Ne vem, očitno ne znamo narediti takrat, ko je treba. Razočaran sem,« je po tekmi iz Bakuja sporočil selektor ženske vrste Andrej Mavrič, potem ko sta obe njegovi varovanki pri drugem, lažjem skoku naredili napaki.