Protesti, ki so se sprevrgli v nasilje, so se na Šrilanki začeli v četrtek zvečer. Protestniki so na policijo metali kamenje in zažgali več vozil, policija pa je odgovorila s solzivcem. V spopadih je bilo poškodovanih več kot 30 civilistov in 24 policistov. Policija je aretirala 53 protestnikov.

Odločitev o razglasitvi izrednih razmer je predsednik Šrilanke Gotabaya Rajapaksa sprejel po protestu, ki je potekal pred njegovim domom, približno 14 kilometrov južno od prestolnice Kolombo. Protestniki so opozarjali na pomanjkanje hrane, goriva in zdravil.

Za pomoč prosili Indijo in Kitajsko

Razglasitev izrednih razmer med drugim širi pristojnost oboroženih sil za aretacijo in pridržanje ljudi. Za nedeljo so protivladni protesti napovedani po vsej državi, saj med prebivalci nezadovoljstvo še narašča.

Šrilanka je za pomoč pri zagotavljanju hrane in goriva prosila Indijo in Kitajsko, zaprosila pa je tudi za finančno pomoč pri Mednarodnem denarnem skladu.

Država z 22 milijoni prebivalcev se sooča s hudim pomanjkanjem osnovnih dobrin, močnim dvigom cen in dolgimi izpadi električne energije. Gre za najhujšo gospodarsko krizo v državi od osamosvojitve leta 1948.