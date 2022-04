V izjavi za javnost je Toni Dragar sporočil, da ima župan po zakonu pristojnost imenovanja in razrešitve podžupanov: »Z bivšo podžupanjo so se najine politične poti razšle v trenutku, ko je ustanovila svojo politično stranko in postala njena predsednica. Kot svetnica LTD je bila imenovana za podžupanjo iz kvote LTD, Liste Tonija Dragarja. S tem, ko je ustanovila svojo stranko, ne more biti podžupanja z liste LTD.« Koščeva, ki je svojo politično stranko ustanovila že 28. decembra lani, o tem pa že takrat obvestila Dragarja, je v sporočilu za javnost zapisala, da je bil sklep o njeni razrešitvi zelo nepričakovan, saj konkretnega razloga za to odločitev ne pozna. »Vsa ta leta, tudi zadnje mesece, čeprav imam ustanovljeno stranko, sem delala na podlagi pričakovanj, ki jih imajo občani,« je povedala Renata Kosec, ki bo kot občinska svetnica nadaljevala delo v domžalskem občinskem svetu, kjer ima podporo tudi nekaterih svetnikov Liste Tonija Dragarja.